Valgevene pole Eestile oluliselt suur kaubanduspartner

2020. aastal eksporditi Eestist Valgevenesse kaupu 73,1 miljoni euro väärtuses, mis moodustab 0,5 protsenti kogu Eesti kaubaekspordist. Sellega on Valgevene Eesti kaubanduspartnerite seas 29. kohal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimasel ajal on ekspordiartiklite eesotsas röntgenitehnoloogia ja kakaooad.

Valgevenest imporditavate kaupade väärtus oli eelmisel aastal 221 miljonit eurot, mis moodustab 1,5 protsenti kogu Eesti kaubaimpordist. Sellega oli Valgevene Eesti kaubanduspartnerite seas 16. kohal.

Importi on vedanud rafineeritud naftatooted, õlid ja muud kivisöetõrvast valmistatud tooted.

"Import on oluliselt suurem. Me toome sealt palju kütuseid ja see mõjutab meil tõenäoliselt pigem kütusetransiidiga tegelevaid ettevõtteid. Raske on öelda, kui palju neist kütustest tegelikult Eestisse jääb," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Karel Lember.