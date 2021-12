Riigi kinnitusel on Valgevene transiit igati seaduslik

"Välisministeeriumil ei ole täna põhjust arvata, et Eesti riigifirma või pädevad asutused oleks kehtivaid sanktsioone rikkunud. Kui piirangud täpsustuvad või muutuvad, tuleb neile vastavust muidugi taas hinnata," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Kristina Ots ERR-ile.

Eesti Päevaleht (EPL) kirjutas teisipäeval, et Eestit läbiva raudtee ja siinsete sadamate kaudu saab Lääne sanktsioonide sihtmärgiks olev Valgevene režiim endiselt oma tehastest pärit naftasaaduseid ja muid kaupu eksportida, kusjuures käibed on sel aastal rekordiliselt suured.

Ots selgitas, et Eesti rakendab sanktsioone, mille on vastu võtnud ÜRO, Euroopa Liit või Eesti riik. "Valgevene suhtes rakendatakse Euroopa Liidu kehtestatud piiravaid meetmeid isikutele ja üksustele ning sektoraalseid sanktsioone erinevates valdkondades, näiteks finantsvaldkonnas," märkis ta.

"Artiklis mainitud kaupade puhul on tegu transiidina Eestisse saabuva kaubaga. Kauba liikumist järgivad ametkonnad nagu Läti toll ja Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA) ning kauba vedajad on kontrollinud kaupade vastavust sanktsioonide nimekirjades määratletud kaupade nimekirjadega ning vastuolu ei ole tuvastatud," rõhutas välisministeeriumi esindaja.

Lisaks tuleb sanktsioonide rakendamisel arvestada ka detailide ja eranditega, tõdes Ots: "Nii ei mõjuta Euroopa Liidu piirangud enne 25. juunit 2021 sõlmitud lepingute täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist. Kui lepingud on sõlmitud enne seda kuupäeva, siis võib nende täitmist jätkata ja selline äritegevus sanktsioonide alla ei lähe. Teatud valdkondades kehtestatud sanktsioonide puhul on oluline jälgida, kas tooted ja kaubagrupid on kirjas Euroopa Liidu määruse lisas kui sanktsioneeritud kaup ning kontrollida kaubakoode."

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on rahvusvahelisi sanktsioone rakendavad ja järelevalvet teostavad Eesti asutused valmis rakendama ka täiendavaid sanktsioone, kui praeguseid piiranguid muudetakse või täiendatakse.

"Euroopa Liidus käivad arutelud selleks, et Euroopa kehtestaks, jõustaks ja rakendaks sanktsioone ühtselt," märkis Ots.

Peaminister Kaja Kallas hoidus kolmapäeval Brüsselis EPL-iga vesteldes andmast hinnangut Eesti kaudu käivale Valgevene transiidile, viidates, et see on kooskõlas sanktsioonidega.