Laanet soovib kaitseväe orkestri jätkamist sõjamuuseumi all

"On oluline, et nii kaitseväe kui ka politsei- ja piirivalveameti, samuti Vabariigi Presidendi ja välisteenistuse tseremoniaalsed üritused saaksid ka edaspidi väärikalt korraldatud ning selle juurde kuulub vaieldamatult ka orkester," ütles Laanet kaitseministeeriumi saadetud pressiteate vahendusel.

Ministri sõnul annab uus töökorralduslik lahendus orkestrile senisest paremad võimalused tipptasemel puhkpillimuusika tegemiseks ja selle arenguks.

Minister Laaneti ettepanekul tagab orkestri baasrahastuse kaitseministeerium koos proportsionaalse panusega siseministeeriumi poolt, lisaks tagab kaitseministeerium prooviruumide ja pillide olemasolu.

"Riigi majandamise seisukohast tähendab see umbes ühe miljoni eurost kokkuhoidu ning meile jääb alles professionaalne riigi orkester senisest mitmekesisemate koosseisuvõimalustega. Usun, et see on suur võit nii riiklikele struktuuridele kui rahvuskultuurile," ütles Laanet.

Kaitse-, sise- ja kultuuriministeeriumi töörühm töötab välja orkestrite edasise töökorralduse täpsed detailid, lubades teha koostööd ka orkestrite esindajatega.

Esindusorkestri peaülesandeks saavad nii kaitseväe kui kaitseministeeriumi valitsemisala, politsei- ja piirivalveameti, presidendi kantselei ja välisministeeriumi poolt tellitud esinemised. Samuti võimaldab selline muutus orkestril edaspidi teenida ka omatulu, mis kaitseväe orkestril varasemalt puudus.

Orkestrandid kannavad edaspidigi vormi vastavalt selleks otstarbeks kehtestatud korrale.