Galerii: meeleavaldus puhkpilliorkestrite ja kaplanaadi toetuseks

Tallinnas Vabaduse väljakul kogunes teisipäeva pärastlõunal sadakond muusikut, muusikapedagoogi, muusikakoolide õpilast, kirikutegelasi ja teisi, et avaldada toetust kaitseväe orkestrile, kaplanaadile ning politsei-ja piirivalveorkestrile.

Algatus oli suunatud mainitud orkestrite ja kaplanaadi toetuseks ning kultuurivaenulike kärpeotsuste vastu.

"Ülekantud tähenduses võib öelda, et kui kahurid pauguvad, siis muusad vaikivad ja seda mitmel tasandil. Muusikute aktsioon kannab endas vaikimist, millega toetatakse kolleege ja mis juhtuks, kui need orkestrid kaoks. Soov on päästa meie professionaalne puhkpilliorkestrikultuur ja toetada muusikahariduse mõttekust ja jätkusuutlikkust ning huvihariduse piisavat rahastamist," ütles aktsiooni juht Jüri-Ruut Kangur.

Kaitseväe juhataja Martin Herem käis ülemöödunud nädala lõpus välja ettepaneku likvideerida kaitseväe orkester ning vabastada teenistusest osa kaplaneid. Siseminister Kristian Jaani käis omakorda välja ettepaneku ühendada kaitseväe ja PPA orkestrid. Nende teadete peale vallandus avalikkuses suur pahameeletorm.

Sel teisipäeval teatas kaitseminister Kalle Laanet, et tegi sise- ja kultuuriministrile ettepaneku luua kaitseväe- ning politsei- ja piirivalveameti orkestritest mitme koosseisuvõimalusega ühendorkester, mis jätkab administratiivselt Eesti Sõjamuuseumi koosseisus.