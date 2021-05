Valmis keskmist pensionit tulumaksuvabaks muutev eelnõu

"Sisuliselt on tegu tulumaksusüsteemi korrastamise esimese etapiga," selgitas Pentus-Rosimannus. "Uuesti hakkab kehtima põhimõte, et keskmine vanaduspension püsib Eestis tulumaksuvaba ja tulumaksuvabastus ei vähene enam pensioni kasvades või näiteks juhul, kui pensioniikka jõudnud inimene on valmis tööl käimist jätkama."

Praegu rakendub pensionäridele üldine maksuvaba tulu, mis sissetuleku kasvades hakkab vähenema. Seetõttu on praegu tulumaksuga maksustatud juba ka keskmist pensioni saavate pensionäride pension. 2023. aastal oleks üle 500 euro suurust pensioni saavaid pensionäre rohkem kui 200 000.

Alates 2023. aastast hakkab eelnõu järgi riikliku pensioni saajatele kehtima maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses olenemata nende muudest sissetulekutest.

2023. aastal on keskmine vanaduspension eeldatavalt 622 eurot kuus. See summa on vanaduspensioni saajale esitatud eelnõu järgi 2023. aastal tulumaksust vaba. Esmalt rakendab seda sotsiaalkindlustusamet pensionile. Kui pension on maksuvabast tulust väiksem, saab jääki kasutada ka muude tulude puhul.

Pensioni maksuvaba tulu saavad kasutada need, kellele on määratud vanaduspension, toitjakaotuspension, rahvapension või töövõimetuspension.

Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava aasta riigieelarve seadusega ning see määratakse kalendriaastaks ehk 1. jaanuarist.

Lisaks vabastatakse eelnõu järgi tulumaksust kohustusliku ja täiendava kogumispensioni väljamaksed, mida tehakse isikule, kellele oli määratud puuduv töövõime vanaduspensioniea saabumisel.