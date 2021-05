Biden: sanktsioonid Valgevenele on ettevalmistamisel

USA presidendi Joe Bideni sõnul on sanktsioonid Valgevene suhtes ettevalmistamisel.

Valgevene sundis pühapäeval maanduma Euroopa reisilennuki, et kinni võtta valitsuse suhtes kriitilist ajakirjanikku.

Euroopa Ülemkogu otsustas karmistada sanktsioone Valgevenele. Valgevene lennukid ei tohi enam Euroopa Liitu siseneda ning Euroopa lennufirmadel soovitatakse Valgevene õhuruumi vältida.

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb kolmapäeval suletud uste taga Valgevene-teemat arutama.

Joe Biden on Valgevene tegevuse hukka mõistnud ja nimetanud seda rahvusvaheliste normide rikkumiseks. Midagi täpsemat sanktsioonide sisu kohta ajakirjanike küsimustele vastates ta ei öelnud.

"See on töös. Ma ei tahaks oletusi teha enne, kui me selle valmis saame," märkis Biden vaid.