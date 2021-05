Euroopa Liit valmistub toetama demokraatlikku Valgevenet kolme miljardi euroga

"Kui Valgevene ükskord demokraatlikku üleminekut alustab, käivitab Euroopa Liit kolme miljardi euro suuruse paketi, mis sisaldab tagastamatut abi ja laene avalikule ja erasektorile, et aidata stabiliseerida Valgevene majandust, reformida selle institutsioone nende demokraatlikuks ümberkujundamiseks ning aidata tugevdada selle majanduse vastupidavusvõimet, kasvupotentsiaali ja töökohtade loomise suutlikkust," teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

"Plaaniga soovib Euroopa Liit näidata oma toetust Valgevene rahva soovile rahumeelseks demokraatlikuks üleminekuks, mis on avaldunud pärast eelmise aasta augusti presidendivalimisi, mis ei olnud ei vabad ega õiglased," lisas Komisjon.

"Meil on kaks sõnumit. Valgevene rahvale kinnitame, et kuuleme ja näeme nende püüdlusi muutuste, demokraatia ja helge tuleviku järele. Valgevene võimudele ütleme: ükskõik kui suured repressioonid, vägivald või vangistamised ei too teie režiimile legitiimsust. Seni olete oma rahva demokraatlikku valikut ignoreerinud, aga nüüd on aeg kurssi muuta. Kui - ja me usume, et küsimus on ainult sellest, millal, mitte aga kas - Valgevene alustab rahumeelset demokraatlikku üleminekut, siis on Euroopa Liit valmis seda toetama," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pressiteate vahendusel.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell lisas enda poolt, et EL-i pühendumist demokraatlikule Valgevenele näitavad lisaks abipaketile ka sanktsioonid, mida peagi veelgi tugevdatakse ning lähinädalatel ümber kujundatakse, sihtides need riigi asemel konkreetsete isikute pihta.