Trumpi kohtuasja hakkasid arutama vandemehed

Pole selge, miks vandemehed kokku kutsutakse, kuid see võib viidata sellele, et prokurör leidis piisavalt tõendeid, et juhtumiga edasi liikuda, teatas The Times.

Vance on uurinud Trumpi perekonnale kuuluva konglomeraadi äritegevust juba kaks aastat.

Vandemehed kaaluvad kuus kuud ja otsustavad siis, kas Trumpi vastu võib süüdistust esitada.

Vance'i uurimine keskendub Trumpi äritegevusele enne 2016. aastat. "Vance'i uurib, kas teatud Trumpile kuuluvat kinnisvara hinnati teadlikult suuremaks, et tagada nende tagatisel suuremad laenud," teatas teisipäeval Washington Post.

Trumpi suhtes korraldatakse veel ühte juurdlust. Eelmisel nädalal ütles New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James, et alustas Trumpi äritegevuse suhtes kriminaaluurimist.

Trumpi sõnul on mõlemad juurdlused poliitiliselt kallutatud.

Vance ja James kuuluvad demokraatlikku parteisse.

"Pole midagi korrumpeerunumat kui uurimine, mis on kuriteo meeleheitlik otsimine. Täpselt nii siin toimub," ütles Trump.