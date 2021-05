Ratas: õlitehase rajamisega tuleb edasi liikuda

Lahendused peavad töötama inimeste heaks, mitte nende heaolu arvelt, ütles Ratas Keskerakonna teatel.

"Kaalul on tuhandete perede toimetulek. Seepärast tasub meil liikuda edasi õlitehase rajamisega, mis tagaks tööd ja tulu veel vähemalt 15 aastaks. Samuti on oluline saavutada kokkulepped, mis võimaldavad teha sujuvalt uuendusi põlevkivi kasutuses. Kõik see vajab koostööd riigijuhtide, ettevõtjate ja teadlaste vahel, aga ka mõistvat suhtumist üle Eesti," selgitas Keskerakonna esimees.

Tartu ringkonnakohus rahuldas mai alguses MTÜ Loodusvõlu kaebuse ja peatas Eesti Energia kavandatavale Enefit 280 põlevkiviõlitehasele antud ehitusloa kohtulahendi jõustumiseni.

"Põlevkivi on Eesti üks peamisi maavarasid. Tuleb mõelda, kuidas saame seda meie inimeste heaks edasi kasutada. Aastaid on põlevkivi taganud meie kodudesse elektrit ja soojust ning üle maailma kütust laevadele. Nüüdseks on nii riik kui valdkonna ettevõtted jõudnud selge vajaduseni leida uusi viise ja tehnoloogiaid põlevkivi kasutamiseks," ütles Ida-Virumaal põlevkivitööstuse töötajate, ametiühingute ja ettevõtetega kohtunud Ratas.

Ratase sõnul on riigi ülesanne kindlustada, et põlevkivi leiaks parimat võimalikku rakendust, aidates seeläbi kaasa ühiskondliku rikkuse suurendamisele.

"Sel aastal on järjepidevalt kasvanud kvoodi hinnad ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks algatatud muutused Euroopa Liidu tasemel panevad meidki otsima innovatiivseid lahendusi," ütles Ratas. "Uuendused vajavad piisavalt aega ja samal ajal tuleb Eestis tagada elektri varustuskindlus ning ära ei tohi unustada, et nõudlus põlevkiviõli järele püsib maailmaturul kõrge."

Ratas külastas teisipäeval Kiviõli Keemiatööstust, Eesti Energia Auvere elektrijaama ja Viru Keemia Gruppi.