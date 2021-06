Kohus ei rahuldanud taotlust tühistada põlevkiviõlitehase ehitusluba

Kohtuotsust on osapooltel õigus edasi kaevata ühe kuu jooksul, MTÜ Loodusvõlu kavatseb otsuse edasi kaevata.

"Õlitehase rajamise plaan ei ole keskkonnahoidlik ega toeta ka pikas plaanis Ida-Virumaa arengut. Õlitootmise süsinikuheide on alates tehase rajamisest ja põlevkivi kaevandamisest kuni õli põletamiseni tohutu ning ei lähe kokku vajadusega peatada kliimamuutuseid. Tegutseme igal juhul edasi selle nimel, et nii keskkonnavaenulikku õlitehast ei rajataks. Kavatseme otsuse vaidlustada," ütles MTÜ esindaja Kertu Birgit Anton.

7. juunil koguneb Eesti Energia juhatus, et arutada järgmiseid samme.

Keskkonnaorganisatsioon MTÜ Loodusvõlu esitas mullu Tartu halduskohtule kaebuse Narva-Jõesuu linnavalitsuse möödunud aasta 27. märtsil väljastatud ehitusloa tühistamiseks. Ühes kaebusega esitas kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse ehitusloa kehtivuse peatamiseks kohtumenetluse ajaks.

Tartu ringkonnakohus rahuldas tänavu mai alguses MTÜ Loodusvõlu määruskaebuse ja peatas Eesti Energia kavandatava Enefit 280 põlevkiviõlitehasele antud ehitusloa kohtulahendi jõustumiseni. Üks kohtunik kolmest jäi eriarvamusele ega pidanud õiguskaitse vajadust põhjendatuks.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele saadetud kirjas, et esialgse õiguskaitse tühistamist saab Eesti Energia taotleda kohe pärast kohtuotsuse teatavakstegemist sõltumata otsuse sisust.

"Kui otsus on meie kasuks ja ehitusluba kehtib, on õiguskaitse tühistamise taotlemine lihtsam ja reaalne. Kui otsus on meie kahjuks ja ehitusloa kehtivus otsustatakse tühistada, saame ikkagi esialgse õiguskaitse tühistamise taotluse esitada, kuid siis on võimalused selle eduks väiksemad," kirjutas Sutter.

Sutter märkis, et õiguskaitse saavutati MTÜ Loodusvõlu kahtlustusega, et ehitusloa alusel kavandatud ehitustegevus võib kaasa tuua lubamatu mõju Mustajõe loodusalale. Sutteri sõnul ei analüüsinud kohus, et KSH aruandes hinnati kokku kuni nelja Enefit280 õlitehase põlevkiviõli järeltöötluse kompleksi rajamise võimalusi ja mõjusid. "Vaidlustatud ehitusloa alusel võib ehitada aga ainult ühe Enefit280 õlitehase. /.../ Kavandatavad ehitised ei asu Mustajõe loodusala vahetus läheduses," kirjutas Sutter.

Eesti Energia tellis uued keskkonna eksperthinnangud Hendrikson ja Ko ning Lemma OÜ-lt ning esitas need kohtule.

Ajalugu

Kohtuvaidlus õlitehase ehitusloa kehtivuse üle sai alguse möödunud aasta aprillis. MTÜ Loodusvõlu vaidlustas ehitusloa esmalt põhjusel, et selle alusel püstitatava õlitehase tootmine omab mõju kliima muutumisele ja säästvale arengule, mistõttu ehitusloa elluviimine ei võimalda täita rahvusvaheliste kokkulepetega võetud kohustusi kliimamuutuste ohjamisel.

Mullu mais jättis Tartu halduskohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Kohus asus toona seisukohale, et kaebajal puudub esialgse õiguskaitse kohaldamise vajadus. Otsus jõustus 25. juulil 2020.

Tänavu 17. veebruaril esitas MTÜ Loodusvõlu kaebuse täienduse ja uue esialgse õiguskaitse taotluse. MTÜ väitis, et praeguseks on selgunud uus asjaolu, mille tõttu võib kaebaja eesmärgi saavutamine kohtuotsusega osutada oluliselt raskendatuks või võimatuks.

Loodusvõlu viitas sellele, et ehitusala hõlmab Natura 2000 võrgustiku ala (Mustajõe loodusala), millel asub KSH aruande kohaselt prioriteetse tähtsusega ehk esmatähtis Natura elupaik. KSH aruandest ei selgu MTÜ hinnangul, et õlitehasel puudub mõju loodusalale.

Ka tänavu 2. märtsil tehtud määrusega jättis Tartu halduskohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, leides, et kaebajal puudub esialgse õiguskaitse vajadus.

Halduskohus selgitas siis, et vaidlus puudub selle üle, et planeeritav õlitehase ehitamine on puhvertsoonist väljas ehk vastab KSH aruandes esitatud nõuetele.

Keskkonnakaitsega tegelev ja menetlusse kaasatud haldusorgan teatas kohtule, et KSH aruandes toodud nõuete ja leevendusmeetmete rakendamisel on kavandatava detailplaneeringu lahenduse võimalik negatiivne mõju Natura 2000 võrgustikule välistatud. Kohtu hinnangul on kaasatud haldusorgani hinnang võrdväärne ekspertarvamusega.

Kaebaja esitas seepeale Tartu ringkonnakohtule määruskaebuse, milles palus tühistada halduskohtu määruse ja teha uus määrus, millega esialgse õiguskaitse taotlus rahuldada.

MTÜ Loodusvõlu on registreeritud 2019. aastal, põhikirja järgi on tegemist loodus- ja keskkonnakaitsega tegeleva organisatsiooniga.

Põlevkiviõlitehase senine ajalugu

2010. aastal alustas Vaivara vald õlitehase detailplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH). Detailplaneering algatati nelja tehase ja ühe rafineerimistehase rajamiseks. 2019. aastal kinnitati tehase detailplaneering ja KSH, järgmise aasta jaanuaris tegi Eesti Energia nõukogu investeerimisotsuse.

2020. märtsis väljastati tehasele ehitusluba, ainuaktsionär lisas omakapitali 125 miljonit eurot. Tänavu mai seisuga on 76 protsenti tehase maksumusest lepingutega kaetud. Kohustusi oli Eesti Energial õlitehase projektiga mai seisuga ligikaudu 20 miljonit eurot. Aasta lõpuks on kohustusi 86 miljoni euro eest.