Keskerakond jätkab sobiva presidendikandidaadi otsimist

Keskerakonna juhi sõnul arutas erakond kolmapäevasel juhatuse koosolekul nii kohalike omavalitsuste valimisteks valmivat platvormi kui ka presidendivalimisi.

"Arvamus oli see, et vabariigi president peab olema rahvast ühendav, ta peab olema murekohtadele tähelepanu juhtiv, ta peab olema lahendusi otsiv. Täna on selge, et meie arvates ei ole hetkel sellist kandidaati, kelle osas valitseks erakondadel selge üksmeel ja seetõttu Keskerakonna juhatus leiab, et seda inimest tuleb edasi otsida, neid läbirääkimisi tuleb jätkata ja erakondadevahelisi konsultatsioone pidada," rääkis Ratas ERR-ile.

Ratase sõnul eelistab erakonna juhatus kandidaadi otsimisel tulemust kiirusele. "Erakonna juhatus on seda meelt, et kandidaati tuleb otsida nii erakonnast väljastpoolt kui erakonnast seest, nii et kindlasti soovime väga laiapõhjalist otsimist," ütles ta.

Samuti ütles Ratas, et Keskerakond peab oluliseks presidendi valimist esmases järjekorras riigikogus.

Ratase sõnul juhatus tegeleb igal juhatuse koosolekul ja erakond pole otsustanud, et presidendikandidaat peaks selguma juuni keskpaigaks. "Me teeme seda nii ruttu kui võimalik, aga selleks veel aega on."