Reformierakond Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi ei kutsu

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak kinnitas ERR-ile, et nemad erakonnast ja selle fraktsioonist lahkunud rahvasaadik Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi ei kutsu.

Erukindral Kiili teatas oma erakonnast ja selle riigikogu fraktsioonist lahkumisest esmaspäeval ning ütles siis ERR-ile, et tema ootused peaminister Kristen Michalile olid kõrgemad. Michal sõnas omakorda, et ei arvanud, et sõjameestel käsi värisema hakkab

Pillak kinnitas ERR-ile, et esmaspäeval arutati Kiili-küsimust ka Reformierakonna fraktsiooni koosolekul ning seal jõuti ühiselt arusaamale, et teda riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuma ei hakata. Komisjonis jätkamine olevat tema enda otsus.

"Me leidsime, et ei ole mõtet teda karistama hakata ja sedasi jõudu näidata," sõnas Pillak.

Samas lahkus oravapartei koalitsioonipartneri Eesti 200 nimekirjast Kiilist vaid päev varem samuti veel riigikaitsekomisjoni kuuluv ja seda lausa juhtiv Kalev Stoicescu. Esmaspäeva õhtul teatas aga erakond, et Stoicescu vahetatakse välja Toomas Uibo vastu, kes kuulus seni maaelukomisjoni.

Uibo tunnistas, et Stoicescu teadmistega kaitsevaldkonnas ta võistelda ei saa ning otsus tehti lähtuvalt koormusest, sest maaelukomisjonis käib eelnõusid laual vähem.

Uibo sõnul tehti otsus puhtalt parlamendiloogikast lähtuvalt ning kiusu selle tagant otsida ei tasu. Stoicescu lubas teisipäeva hommikul, et kirjutab sotsiaalmeedias teemast pikemalt, ent ütles, et selline otsus kinnitas tema erakonnast lahkumise põhjuseid.

Kuigi Pillak lausus, et erakonnast lahkunud rahvasaadiku komisjonist tagasi kutsumine oleks niisiis karistamine ja jõu näitamine, siis koalitsioonipartnerit hukka mõistma ta ei tõtanud ning lausus lihtsalt, et see oli nende otsus.

Pärast Kiili ja ja Stoicescu valitsuserakondadest lahkumist on Eestil 50 häälega vähemusvalitsus. Viimati oli siinmail vähemusvalitsus 2018-2019, kui peaminister oli praegune Euroopa Parlamendi saadik Jüri Ratas (Isamaa), kes toona oli veel Keskerakonna esimees.

Samas pidas Ratase esimene valitsus siiski vastu järgmiste riigikogu valimisteni 2019. aasta kevadel. Peale seda moodustas valimistel teisel kohal platseerunud Ratase juhitud Keskerakond veel teisegi, nn EKREIKE, valitsuse