Märtsis avasid Tallinna haiglad järjepanu uusi osakondi koroonahaigetele ning kiirabi vedas tallinlasi maakonnahaiglatesse ravile. Vastu suve on olukord kardinaalselt muutunud.

"Põhja piirkonnas on COVID-haigete ravivajadus ikka drastiliselt vähenenud. Kui meil tipppäeval oli Põhja regiooni haiglates kokku ravil 525 haiget, siis tänahommikuse seisuga on neid haigeid 50 ehk siis üle kümnekordne langus on," rääkis Põhja meditsiinistaabi juht Urmas Sule "Aktuaalsele kaamerale".

Kolmapäeval arutati Põhja meditsiinistaabis, kuidas hakatakse edaspidi korraldama koroonahaigete ravi. Juba ravil olevaid koroonahaigeid teistesse haiglatesse üle ei viida, aga edaspidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ja Ida-Tallinna keskhaiglasse uusi koroonapatsiente ravile ei saadeta. Koroonahaigete ravi koondub Lääne-Tallinna keskhaigla nakkusosakonda.

"Loogiline on, et uusi nakkushaigeid, kui meil on nakkushaiguste osakondades voodid vabad, ei ole mõistlik hospitaliseerida teistesse haiglatesse," ütles Sule.

Lääne-Tallinna keskhaiglas oli tippajal ravil ligi 130 koroonahaiget, praegu on nende jaoks 50 voodikohta, aga nii palju pole enam vaja, sest päevas tuleb ravile üks-kaks haiget.

"Täna on keskmine patsient, kellel on vanus umbes 60-67 aastat, on ka vanemaid inimesi. Need on muidugi vaktsineerimata inimesed ja need on inimesed, kes nakatuvad kas pereringis, mõned töö juures. Rohkem on inimesi, kelle vanus on selline, et pigem on pensionärid ja nendel on kaasuvaid haigusi. Nii et me oleme rohkem tagasi seal, kus olime novembri lõpus-detsembris," rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Meedias omamoodi sümboliks kujunenud LTK ortopeediaosakonnas, kus olid ravil kõige raskemad patsiendid, taastus normaalne töö mõne nädala eest ja nüüd on koroonapatsientide ravi koondunud nakkusosakonda.

"Robot Ruudi ka puhkab, selles majas tal enam midagi teha ei ole ja me kaalume, kas me saaksime teda kasutada nakkuskliinikus," ütles Popov.

Sule sõnul on Põhja regioonis haiglaravi vajadus langenud tunduvalt kiiremini kui Lõuna regioonis, kus kolmapäeva hommikul oli ravil 116 haiget. Suur osa sealsetest patsientidest on Ida-Virumaa haiged ja näiteks Narva haiglas ei tule koroonaosakonna sulgemine lähitulevikus kõne alla.

"Loodame väga, et Valga puhang või haigestumise tõus hakkab langema ja me saame Valga haigla COVID-haigetest mingil hetkel vabastada," ütles Sule.

Koroonaosakondadade sulgemine annab võimaluse hakata mahukamalt tegelema plaanilise raviga.