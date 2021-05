Eesti annetab 400 000 doosi AstraZenecat

"Kuna Euroopa on üks vähestest piirkondadest maailmas, kus Covid-19 vastaste vaktsiinide olemasolu on garanteeritud lepingutega, mis katavad Euroopa inimeste lähiaja vajadusi mitmekordselt, on Euroopa Liidus algatatud arutelud ka vaktsiinide annetamise teemal," lausus Postimehele sotsiaalministeeriumi meedianõunik Eva Lehtla.



Tanel Kiik selgitas Postimehele, et eeskätt puudutab see AstraZeneca vaktsiini, mida on Eesti tellinud väga suure varuga ning mille puhul on kolmandas ja neljandas kvartalis tarned suuremad, kui reaalne vajadus on. "See on tegelikult juba praegu käes, kuid teatava varu hoidmine on praegu mõistlik," lisas Kiik.

Valitsus on teinud otsuse, et kolmandas ja neljandas kvartalis ei ole mõtet hoida miljonit doosi laos ning 400 000 AstraZeneca doosi annetatakse koostöös Euroopa Liiduga ning osa antakse ka riikide omavahel.