Teise samba eluaegsete väljamaksete tegemise võtab üle sotsiaalkindlustusamet

Muudatus puudutab vaid neid pensioniealisi SEB kliente, kes saavad teisest sambast eluaegseid väljamakseid ja on selleks sõlminud SEB Pensionilepingu.

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal otsustas lõpetada teise samba eluaegsete väljamaksete teenuse pakkumise seoses pensionireformiga.

"Pensionireform on klientidele toonud uusi võimalusi ning SEB Pensionilepingu lahenduse vastu pole enam huvi tuntud," kommenteeris otsuse põhjust SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali juht Triin Messimas ja lisas, et kliendil on kaks valikut, kuidas edasi tegutseda.

Need, kes soovivad, et nende teise samba eluaegsed pensioni väljamaksed jätkuksid ka edaspidi, ei pea midagi tegema. Ainus, mis nende jaoks muutub, on see, et alates 1. veebruarist 2022 hakkab SEB asemel pensionimakseid tegema sotsiaalkindlustusamet.

Teine võimalus on igakuiste maksete asemel oma teise samba pensioniraha kokkulepitud tagastusväärtuses korraga välja võtta.