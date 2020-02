Toidukontsern Danone on jõuliselt alustanud uute joogifiltrisüsteemide ja mulliveemasinate propageerimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sama on teinud ka joogitootja PepsiCo ning ka Nestle. Et säilitada tarbijaid on oluliselt muudetud retoorikat ja rõhutatakse, et kraanivesi on igati tarbimiskõlbulik, eriti kui seda filtreerida või lisada mingeid maitsekonsentraate.

Läinud aasta pudeliveeturu maht oli 135 miljardit dollarit ja mingil määral see kasvab see Aasia riikide arvelt.

Saksa mineraalveetootjate liit aga püüab lobiorganisatsioonina väita, et kraaniveest pole võimalik kõike välja filtreerida ja nii on ka Euroopas oma koht endiselt pudeliveel.