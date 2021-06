Kessler: tarbija vaidlust finantsteenuse pakkujaga ei pea lahendama kohtus

Praegune kerge kriminaalmenetlus ehk väärteomenetlus ravimina rikkumiste vastu lihtsalt ei sobi finantssektorisse, sest see on niivõrd kulukas ja aeganõudev, ütles finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Kessleri sõnul on finantsinspektsioon juba seitse aastat rääkinud, et finantsstabiilsuse paremaks kaitseks ja finantssektori omavastutuse tõstmiseks tuleb rahaliste karistuste otsustamise menetlus moderniseerida.

"Olemasolev kerge kriminaalmenetlus ehk väärteomenetlus ravimina rikkumiste vastu lihtsalt ei sobi finantssektorisse, see on niivõrd kulukas oma derivatiivse vastutuse ja muude aspektidega. Ka siin kehtib USA-le ühe alusepanija Benjamin Franklini igihaljas ütlus "time is money" (e.k. aeg on raha). Oleme omalt poolt välja töötanud ja esitanud ka vastava eelnõu trahvide määramise menetlusest senise väärteomenetluse asemel," lausus Kessler neljapäeval riigikogu ees.

Kessleri sõnul on finantsstabiilsuse ja turu ausa toimimise huvides oluline pakkuda tarbijale võimalust lahendada erimeelsus finantsvahendajaga kohtueelselt või kohtuväliselt.

"Kiire, tarbijale tasuta ja lihtne menetlus ning siduv lahend on kõigi huvides. Veel kord, professionaalsele finantsvahendajale meeldib rahuolev klient. Vaidluse korral meeldib talle ka kompetentse lahendaja kiire otsus, et saaks eluga edasi minna," ütles Kessler.

Kessleri hinnangul on selline erimeelsuste lahendamise skeem hea ja finantsinspektsiooni juures peaks olema finantsombudsman.

"Meil on vastav oskusteave olemas, me näeme nagunii teenuse elukaart, meil on teataval määral haldusvõimekust. Nii mõneski Euroopa Liidu riigis on finantsombudsman finantsjärelevalve juures või selle osa. See oleks täiendav hea võimalus lisaks olemasolevatele vaidluste lahendamise skeemidele," lausus ta.

2020. aastal viis finantsinspektsioon lõpule kuus väärteomenetlust ja määras nendega kokku 1,2 miljoni euro ulatuses rahatrahve, mis on enam kui varamatel aastatel.

Suurimad rahatahvid määrati rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides esinenud puuduste ja pensionifondi jooksvate tasude määra kohta ebaõige teabe avalikustamise eest.

Kuriteokaebusi esitas finantsinspektsioon mullu 30. Aasta varem oli kaebuste arv viis.

Tänavu jätkab finantsinspektsioon menetlusi kolme isiku osas, kelleks on krediidiandja, investeerimisühing ja võimalik turukuritarvitaja.