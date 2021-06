Päästjad leidsid Rohuneeme metsast kümme sõjaaegset suurtükimürsku

Viimsi poolsaare tipus Rohuneeme küla ja mere vahel asuv Rohuneeme mets on poolsaare populaarne jalutamise ja tevisespordi harrastamise paik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Metsa sügavuses on Eesti suuruselt viies hiidrahn, maapõues aga ootamatult ebameeldiv üllatus.

"Rohuneeme metsast leitud on 280-millimeetrised suurtükimürsud, mis on sinna jäänud teisest maailmasõjast. /.../ See mürsk ise kaalub 300 kilogrammi ja kui lõhkeaine on sees, siis 20 kilogrammi lõhkeainet umbes. Need on üsna suured jurakad," rääkis Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann.

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja ütles, et lõhkekehasid on Eestist leitud korraga ka suuremaid koguseid, kuid Rohuneemest leiti väga suurekaliibrilisi, mida sageli ei juhtu.

Lõhkekehad viidi spetsiaalsetesse hävituskohtadesse.

"Kui ta seal üksi polügoonil hävitatakse, kedagi juures ei ole, siis ta tegelikult ju kahju ei tee, kui spetsialistid seda tööd teevad. Kui see juhtub õnnetusena, et mõni inimene valesti ümber käib selle lõhkekehaga, siis surma saamise tõenäosus on, ma julgen väita, 99,9 protsenti," ütles Taalmann.

Rohuneeme metsast leitud lõhkekehad võivad tema hinnangul pärineda 1944. aastast.

"Need olid mööda seda ala laiali maa sees. Meie informatsiooni põhjal enne, kui Saksa sõjavägi välja läks, nad ei jõudnud neid suuri mürske kaasa võtta, vaid hävitasid kohapeal ära. Ja eks see kiire hävitamine tavaliselt toobki endaga kaasa selle, et lendavad mööda metsaalust laiali ja sinna nad jäävad," selgitas Taalmann.

Rohuneemes paiknevate mürskudeni jõuti tänu analüüsile, mille käigus võeti arvesse päästeametile tehtud varasemaid väljakutseid, aga ka piirkonna kohta teada olnud ajaloolist infot.

Inimestel, kes aga ise lõhkekeha või selle sarnase eseme leiavad, palutakse helistada telefonil 112. Eestis on sel aastal leitud ja hävitatud juba üle 2000 lõhkekeha. Igal aastal leitakse neid umbes 4000.