The Verge: Facebook keelab poliitikuil "eksitava" sisu postitamise

Facebook kavatseb kaotada poliitikutele mõeldud erandi, mis lubab neil postitada eksitavaks või solvavaks peetavat sisu, ning kohtleb neid edaspidi samade standardite kohaselt nagu teisigi kasutajaid, kirjutas neljapäeval uudisteportaal The Verge.

Poliitikuile nende postituste eeldatava uudisväärtuse tõttu võimaldatud vastuoluline erand võib maailma populaarseimal sotsiaalmeediaplatvormil kaduda juba sel nädalal.

Facebook ei ole uudisteagentuur AFP kommentaarisoovile seni vastanud.

Sõltumatu järelevalvekomisjon tõdes oma hiljutises hinnangus, et Facebookil oli õigus keelata ekspresident Donald Trumpil platvormi kasutamine tema avalduste tõttu seoses 6. jaanuari rahutustega Kapitooliumil.

Trump eemaldati Facebookist ja Instagramist pärast seda, kui ta oma toetajate tormijooksu ajal kongressile postitas sinna video, kus vaidlustas taas oma valimiskaotuse ning ütles nende poole pöördudes: "Me armastame teid, te olete väga erilised."

Samas andis nõukogu Facebookile kuus kuud , et põhjendada, miks peaks keeld olema alaline, visates sellega palli ettevõtte juhi Mark Zuckerbergi poolele ning tuues ühtlasi nähtavale platvormi eneseregulatsiooni plaani nõrkused.

Järlevalvenõukogu juht Michael McConnell ütles 9. jaanuaril usutluses Fox Newsile, et Trump õhutas Kapitooliumi mässajaid ning teenis sellega Facebooki keelu, kuid samas on sotsiaalmeediahiiu reeglid segased ning vajavad parandamist.

Zuckerberg on rõhutanud oma veendumust, et eraettevõtted ei peaks olema kohtumõistjad selle üle, mida inimesed ütlevad.

Demokraadid on internetiplatvorme süüdistanud suutmatuses peatada valeinfo levikut, samas kui vabariiklased väidavad, et sotsiaalvõrgustikud on konservatiivide suhtes kallutatud.

Verge sõnul kavatseb Facebook olla läbipaistvam ka kontodele sisureeglite rikkumise eest väljastatud "hoiatuste" osas.