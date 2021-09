Leke: Facebook teab hästi Instagrami halba mõju noortele

Facebook on fotode ja videote jagamise platvormi Instagram omanik. Instagram tekitab paljudes USA ja Suurbritannia noortes isegi enesetapumõtteid, vahendas The Times.

"32 protsenti teismelistest tüdrukutest ütles, et kui nad tunnevad end oma keha pärast halvasti, siis Instagram tegi nende enesetunde veel halvemaks," kirjutasid Facebookis töötavad uurijad eelmise aasta märtsis.

"Teismelised süüdistavad Instagrami, et see suurendab ärevust ja depressiooni," lisasid uurijad.

Enam kui 40 protsenti Instagrami kasutajatest on 22-aastased või nooremad.

Uuringut kommenteeris ka Instagram ise. "Vaatame oma tegevuse eeliseid ja riske. Oleme uhked, et meie rakendus annab tõrjututele hääle, kuid teame, et see võib olla ka koht, kus inimestel on negatiivseid kogemusi. Meie ülesanne on tagada inimestele võimalikult head kogemused ja selle saavutamine on meie eesmärk," teatas Instagram.