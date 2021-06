Reoveeuuringu järgi pole Eestis enam kõrge viirustasemega kohti

Tartu Ülikooli koroonaviiruse reovee seireuuringu järgi nähtub, et viirus on Eestis jõudsalt taandunud: kõrge viiruslevikuga kohti enam pole.

Uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson selgitas ERR-ile, et 20 alalisest proovivõtukohast enamusest viirust ei leitud.

"Mõned üksikud on natuke kõrgema tasemega, nagu Tartu ja Põlva, Ida-Virumaa mõned linnad ning Tallinn. Need on kõik siiski madala viiruse leiuga, nii et võrreldes eelmise nädalaga, on ka reovee pilt oluliselt paremaks läinud," sõnas Tenson.

Täpset ennustust tema sõnul aga teha ei saa, millal viirus võiks praktiliselt kõikjalt kadunud olla, kuid juuni lõpus võib seesugune olukord vaikselt kätte jõuda.

"Kõik oleneb epidemioloogilisest olukorrast, tõenäoliselt juulis on siis, nagu eelmisel aastal kippus olema, olukord, kus viirust praktiliselt ei olegi. Kindlasti ei pea siis proovivõttu nii tihedalt tegema," sõnas professor.

Uuesti koondatakse tähelepanu proovivõttudele sügisel, lisas Tenson. Tema sõnul on siis tähelepanu all just koolid ja ennekõike erinevad ühiselamud, kus viirus soodsalt levida võib.

Ka möödunud sügisel sai Tensoni sõnul reoveeproovide järgi hinnata viiruse laialdast levikut ühiselamutes.