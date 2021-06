Taani annetab kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosid Keeniale

Taani annetab Keeniale 358 700 kasutamata AstraZeneca vaktsiinidoosi, mille aegumistähtaeg on 31 juulil.

See on üks osa kokku kolmest miljonist vaktsiinidoosist, mida Taani sel aastal annetada kavatseb.

"Kellelgi pole ohutu, kuni kõigil on ohutu. Keenia on keerulises olukorras, sest nad on saanud oluliselt vähem vaktsiine, kui oleks pidanud," ütles Taani välisabi minister Flemming Moller Mortensen

Vaktsiinid saadetakse kohapeale läbi ÜRO lastekaitseagentuuri UNICEF.

Taanist sai märtsis esimene riik Euroopas, kes peatas AstraZenecaga vaktsineerimise selle seotuse tõttu harvaesineva tromboosiga.

Taanile järgnes varsti Norra ja seejärel mitmed teised riigid Euroopas ja mujal maailmas. Hiljem võeti vaktsiin taas kasutusele, sest Euroopa Ravimiamet kinnitas selle ohutust, kuid mõnes riigis piirati kasutust teatud vanuserühmadega. Peamiselt kasutati seda üle 50- ja 60-aastaste vaktsineerimisel.