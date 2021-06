Eesti lubab annetada 800 000 doosi koroonavaktsiini

"Eestil on tahe vaktsiine annetada. Ootame eelkõige, kui meil tekib vastav jääk, et me saaksime füüsiliselt neid annetada. Plaanis on annetada 800 000 vaktsiini," ütles välisminister Eva-Maria Liimets neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul annetatakse osa neist doosidest üleilmse Vaccines Global Access (COVAX) initsiatiivi kaudu, teine osa EL-i Idapartnerluse riikidele, mis on Eesti arenguabi prioriteetsed maad.

"Nende seas on meile olulisemad need partnerid, kes vaatavad aktiivselt euro-atlantilise tuleviku poole - Gruusia, Ukraina, Moldova -, kuid kindlasti mõtleme ka teise kolme riigi peale - Armeenia, Aserbaidžaan ja Valgevene," lisas välisminister.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ütles ERR-ile, et kõik EL-i riigid on asunud ettevalmistusi tegema COVID-19 vaktsiinide annetamiseks või edasimüümiseks riikidele, kuhu vaktsiin seni ei ole jõudnud või on jõudnud väga väikestes kogustes.

"Nii saame panustada COVID-19 haiguse leviku pidurdamisse ja uute tüvede tekke tõenäosuse ning nende leviku vähendamisse. Eesti poolt saame panustada rahvusvahelisel tasandil COVID-19 vastaste vaktsiinide kättesaadavuse suurendamisse esialgu AstraZeneca vaktsiiniga. Vaktsiine on võimalik annetada või edasi müüa. Nii annetamisel kui edasimüügil saame kasutada EL ühiseid mehhanisme, kuid teha ka kahepoolseid tehinguid," selgitas Laarmann.

Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul on Eesti valmis annetama suurusjärgus 400 000 doosi AstraZeneca vaktsiini COVAX-i kaudu. "Ka kõik teised Euroopa Liidu riigid annetavad COVAXile oma EL COVID-19 vaktsiinide ühishanke lepingumahtudest COVID-19 vaktsiine," märkis ta.

Eesti ja veel 12 riigi välisministrid tegid juba jaanuaris Euroopa Komisjonile üleskutse toetada koroonavaktsiinidega ka Idapartnerluse riike nagu EL aitab Lääne-Balkanit.

"Me toetame tugevalt liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni tegevust jagada endale lepingutega lubatud vaktsiinidest osa ka oma lähimate naabritega nagu Lääne-Balkani riigid," kirjutasid Eesti, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Soome, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Rootsi välisminister. Nad lisasid oma pöördumises, et sellega saab saata tugeva ja koordineeritud sõnumi Idapartnerluse strateegilisest väärtusest ning see suurendab Euroopa Liidu geopoliitliste püüdluste nähtavust.

Leedu teatas juba mai keskel, et kavatseb annetada 200 000 doosi koroonavaktsiini Idapartnerluse riikidele.

"Eesti peaks järgima Leedu eeskuju ja ka oma annetuse tegema. See on nii suur kogus, et sellest saab toetada väga mitmeid riike," ütles eelmise valitsuse välisminister Urms Reinsalu (Isamaa), kommenteerides teadaolevalt ülejäävate dooside arvu.