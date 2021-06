Komisjon: Taani otsus pakkuda varjupaika väljaspool Euroopat pole seaduslik

Taani õigusaktid nõuavad varjupaigataotlejatelt füüsilise avalduse esitamist Taani piiril. Seejärel viiakse avalduse esitaja varjupaigakeskusesse väljaspool Euroopat. Varjupaiga andmise korral jääks inimene näiteks Rwandasse või mõnda teise riiki, kellega Taani praegu läbirääkimisi peab, teatas EUobserver.

"Kui taotlete varjupaika Taanis, teate, et teid saadetakse tagasi riiki väljaspool Euroopat. Loodame, et inimesed lõpetavad Taanis varjupaiga taotlemise," ütles valitsuse esindaja Rasmus Stoklund.

Euroopa Komisjoni teatas, et Taani õigusaktid pole seaduslikud.

"See ei ole võimalik kehtivate EL-i eeskirjade ega uue rände- varjupaigapakti ettepanekute kohaselt," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

Taani õigusakte kritiseeris ka ÜRO pagulaste ülemvolinik. "Selle tulemusena võib kaasneda doominoefekt, kus teised EL-i riigid proovivad midagi sarnast teha, ütles volinik."

Euroopa Komisjon teatas, et soovib nüüd õigusaktide uurimist. Komisjon peab arvestama, et Taanil on EL-is eriline staatus justiits- ja siseküsimustes.