Tuhanded ungarlased on vastu Budapesti kavandatavale Hiina ülikoolile

Protesti märgiks Hiina ülikooli ja sellega kaasneva ideoloogia sissetungi vastu nimetas Budapesti linnavalitsus tulevase ülikoolilinnaku alale jäävad tänavad ümber. Nüüd leiab sealt näiteks Dalai Laama, Uiguuri märtrite ja Vaba Hongkongi tänavad.

Hiina on tänavate ümbernimetamisega seoses juba protestinud. Uute tänavanimede taga on Budapesti linnapea Gergely Karacsony, kes kavatseb autokraadist peaministrile tuleva aasta parlamendivalimistel vastu astuda.

Budapesti linnavalitsuse hinnangul ei too 1,9 miljardi eurone projekt Ungari pealinnale mingit kasu, küll aga upitab maksumaksjate selga hiiglasliku koorma. Samuti annab ülikoolifiliaali ehitamine ülejäänud maailmale selge sõnumi, nagu poleks Ungaril massilise inimõiguste rikkumise vastu Hiinas kõige vähematki.

"Hiina ehitab oma Trooja hobust Ungari rahaga, sest Ungari valitsus on tema partner," nentis Budapesti IX linnaosa vanem Krisztina Baranyi.

Enne Fudani projekti oli samale kohale plaanis ehitada üliõpilaslinnak, mis pidi pakkuma peavarju, vaba aja veetmise ja sportimisvõimalusi 8000 Ungari tudengile. Seda plaani ähvardab nüüd budapestlaste meelehärmiks läbikukkumine.

Linnapea lubab omalt poolt, et läbi kukub hoopis Hiina ülikooli ehitamise plaan ning algselt plaanitud üliõpilaslinnak kerkib.

Budapestlaste meelest pole üliõpilaslinnakuga seonduv omaette mure, vaid üks osa probleemipuntrast, mille peaminister Orban oma kiire lähenemisega Hiinale ja Venemaale põhjustanud on:

"Häda pole selles, nagu ei tahaks me majandussidemeid Hiina või Venemaaga. Häda on selles, et need sidemed on väga ühekülgsed. Valitsus on läänega sõjajalal, ajades samal ajal idaga praktiliselt igasugust äri," lausus meeleavalduse korraldaja Andras Jambor.

Ungari valitsus ütleb oma otsuse põhjenduseks, et Fudani ülikool kuulub maailma saja parima ülikooli hulka ning selle filiaal aitab kindlasti tõsta kõrghariduse taset Ungaris.