Ungari valitsuspartei algatas laste seksuaalharidust piirava eelnõu

Fideszi saadikute esitatud parandusettepanekud seadusele, mis näeb ette karistused pedofiilia eest, keelavad noorematele kui 18-aastastele pornograafilise sisu näitamise või igasuguse muu info, mis võiks julgustada soovahetust või homoseksuaalsust. Kriitikute sõnul meenutab algatus Venemaal 2013. aastal vastuvõetud geipropaganda vastast seadust.

"Eelnõu piiraks tõsiselt sõnavabadust ja laste õigusi," ütles inimõiguslaste ühendus Hatter oma avalduses. "See ohustab LGBTQI noorte vaimset tervist ning takistab nende jaoks ligipääsu informatsioonile ja toetusele," lisas organisatsioon.

Ungari peaminister Viktor Orban, mis soovib võita 2022. aasta parlamendivalimised, edendab jõuliselt kristlik-konservatiivset poliitikat, olles juba ka varem astunud samme LGBT+ kogukonna vastu. Fideszi sõsarpartei Poolas, PiS, on sarnast poliitikat juba aastaid viljelenud.

Hatter ja kuus muud organisatsiooni kutsusid Fideszit üles loobuma eelnõust, mis praeguse plaani kohaselt peaks parlamendis hääletusele minema uuel nädalal.

Venemaal keelati 2013. aasta seadusega noorte hulgas "ebatraditsioonilise seksuaalse orientatsiooni propageerimine".

Ungaris ilmus möödunud aastal lasteraamat "Imedemaa on igaühe jaoks", milles õpetatakse aktsepteerima vähemusi ja võitlema sotsiaalse tõrjumisega. Raamat põhjustas osa poliitikute hulgas pahameelt ja valitsus nimetas seda homopropagandaks, mis tuleks koolides keelata.

Orban ja tema partei on võitnud kolmed viimased valimised alates 2010. aastast, kuid opositsioonierakonnad on lubanud seekord koostööd teha ning nende toetus arvamusküsitlustes on tõusnud.

Neljapäeval teatas Orban kavadatavast miinimumpalga tõusust ja suurtest maksuleevendustest perekondadele 2022. aastal, milles nähakse tema valimiskampaania algust.