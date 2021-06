G7 maksukokkulepe võib takerduda riikide parlamentides

Paljud valitsused ootavad tõenäoliselt ära, mida teeb USA kokkuleppe elluviimiseks, eriti arvestades sealse kongressi lõhestatust, kirjutab väljaanne The Wall Street Journal.

"Ehkki [riikidevaheline] kokkulepe on olemas, läheb potentsiaalselt 18 kuud või isegi rohkem, enne, kui see iga riigi siseriiklikku õigusesse lülitatakse," ütles maksunõustamisfirma BDO rahvusvaheliste maksuteenuste juht Monika Loving lehele. Tulude osas võib tema hinnangul otsuse mõju näha alles kahe aastat pärast, kui riikide maksuametid hakkava suurettevõtetelt täiendavat tulu koguma.

Kõige teravamalt jälgitakse, mis hakkab nüüd juhtuma Ameerika Ühendriikide kongressis. Kui parlamentaarsetes riikides võivad valitsused oma lubadused kiiresti seadusandlikes kogudes läbi suruda, siis presidentaalses USA-s, kus presidenti toetavatel demokraatidel on küll alamkojas enamus, aga ülemkojas jagunevad hääled pooleks ning see annab vabariiklastele rohkelt protseduurilisi võimalusi algatusi pidurdamiseks.

Samas ei pruugi teised riigid soovida oma seadusi enne muuta, kui USA, kus asuvad enamuse üleilmsete tehnoloogiaettevõtete peakorterid, seda teeb. Teisest küljest ei pruugi aga USA kongress soovida makse oma ettevõtetele tõsta või anda teistele riikidele USA suurettevõtete maksustamise õigust ilma, et oleks kindlad, et kokkulepe hakkab toimima globaalselt. Kui USA tõstab makse, aga teised riigid seda ei tee, siis see võib seada Ühendriikides peakortereid omavad suurkompaniid ebasoodsasse positsiooni.

G7 riigid Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ja USA leppisid kokku, et suurema kui 750 miljoni eurose aastatuluga hargmaised ettevõtted peaksid maksma vähemalt 15-protsendist minimaalset maksumäära igas riigis, kus nad tegutsevad.

Nüüd ootab kokkulepet test G20 riikide grupis, kuhu kuuluvad kõik G-7 riigid ja mitmed suured arenevad maad nagu Hiina, India, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. G-20 rahandusministrid kohtuvad juuli alguses Veneetsias ja päevakorras on ülemaailmsete maksureeglite ülevaatamine.