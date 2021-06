Koroona ja kasvanud ostujõud on pannud peresid suuremaid eluruume ostma

Haaberstisse, loomaaia külje alla Veskimetsa Perekodusid arendav OÜ Favorte on 54 korterist 15 kavandanud viietoalistena. Esialgu on hinnatud piirkonda kerkiv maja üksnes paberil, ehitustegevus pole veel alanud, ent müük algas 1,5 kuud tagasi ja neli viietoalist korterit on nüüdseks juba broneeritud.

"Viietoalised läksidki esmajärjekorras. Praegu oleme juba ka hindu tõstnud vahepeal, vaatamata sellele on viietoaliste vastu huvi jätkuvalt olemas," ütles Pindi Kinnisvara maakler Elje Hinno, kes üksiti töötab Veskimetsa Perekodud arendanud OÜ-s Favorte müügiesindaja ja raamatupidajana.

Veskimetsa Perekodude arenduses algavad viietoaliste korterite hinnad 240 000 eurost. Sellise hinnaga viietoalisi turult naljalt ei leiagi, mistõttu rabatakse need kiiresti ära.

"Nõudlus on kasvanud just viietoaliste järele. Neljatoalised on üsna tavaline korteri suurus, aga just viietoalised on väga minev kaup," kinnitab Hinno.

Sama tendentsi on märganud ka teised maaklerid.

"Peredega tahetakse kas suuri viietoalisi või kolmetoalisi," ütles Uus Maa maakler Kairi Vanem. Ta tõi näiteks, et kui peres on kolm last, tahetakse igale lapsele oma tuba, mistõttu vajabki pere viietoalist.

Vanem kinnitas, et viietoalisi otsitakse Tallinnas taga nagu tikutulega, iseäranis, kui need on kõrgete lagede ja suurte akendega. Sel juhul ei pea korter tingimata uus olema, kui maja ise on heas seisus ja ühistu toimib.

Lisaks panipaikadele ja parkimiskohtadele soovivad pered, et viietoalisega kaasneks ka rõdu või terrass, et saaks õue minna. Kõrged laed on samuti oluline tingimus.

Viietoalistest on põud ka kallimas hinnaklassis, ja hinnad võivad kerkida eksklusiivsematel puhkudel - katuseterrassiga kõrgete lagedega korterid hea asukohaga uusarendustes - ka ühe ja kahe miljoni euro vahele.

Kairi Vanem ütles, et kuni poolemiljonilise hinnaga viietoalised lähevad müügiks väga kiiresti. Sealt alates võib müügiperiood pisut pikemaks venida, ent kuna viietoalisi otsivad pered, kes on selle otsuse vastu võtnud, pole nende jaoks vahet, kas hind on 700 000, 800 000 või 900 000 väitis ta.

"Nad teavad, et selle raha saavad nad müües ikka tagasi varem või hiljem. Kui inimene tahab midagi, siis ei kaubelda, ei tingita – nad on rahul, et soovitu on olemas, nad tahavad seda saada ja kõik, otsustatud," iseloomustas Vanem klientide mõtteviisi.

Põhjus, miks viietoalisi on pakkumiste seas nõudlusest vähem, on aga proosaline: iga arenduse puhul on detailplaneeringuga ära määratud lubatud ruutmeetrite hulk, mistõttu on arendajatele kasulikum müüa rohkem väiksemaid kortereid, kuivõrd nende ruutmeetri hind on suurem ja summa summarum teenib nii rohkem.

Kinnisvaraportaalist kv.ee leiab praegu üle 60 viietoalise korteri, neist pooled on kas uusarendustes või kuni viis aastat vanad, ülejäänud vanemad. Suuremalt jaolt leiab neid Kesklinnast ja Haaberstist. Hinnad jäävad vahemikku 144 000 - 1,15 miljonit eurot.

Kaubaks lähevad ka avaramad ridaelamud, paarismajad ja eramud

Ent ka inimeste ostujõud on pärast koroonakriisi tuntavalt kasvanud, mistõttu on nõudlus suurema tubade arvuga - ja sestap ka kallima - kinnisvara järele aktiivsem.

Ent nõudlus pole üksnes viietoaliste korterite järele, vaid ka suurema tubade arvuga ridaelamubokside, paarismajade ja valmis eramute järele. Huvi nullist maja ehitama hakata on tagasihoidlikum, pigem ollakse valmis minema kergema vastupanu teed ja maksma enam, et saada juba valmis maja nüüd ja kohe, kinnitas Kairi Vanem Uus Maast.

"See muutus käis väga järsku ja sellele aitas kaasa koroona – inimesed hakkasid otsima kindlustunnet kinnisvarast. Varem mõeldi, et müüme maja ära, kolime Hispaaniasse, aga nüüd mõeldi ümber," ütles Kairi Vanem.

Vanem täheldas, et oktoobris tekkis korraga majade ostubuum, samal ajal otsustas hulk müüjaid, kel maja juba tükk aega müügis oli olnud, et loobub müügist ja lükkab selle otsuse paar aastat edasi.

"Paljud, kes olid valmis ostma ja tegema ülepakkumise majade puhul, ei saanudki osta, tehingud jäidki tegemata. Leiti, et praegu on olukord, kus reisida eriti ei saa, välismaale kolida ei saa, nagu plaan oli, vaadati, et polegi midagi asemele osta, siis otsustati veel paar aastat rahulikult ringi vaadata ja oodata," kirjeldas Vanem, miks paljud oma majamüügi seisma panid.

Seetõttu on nõudlus jätkuvalt üleval, aga pakkumisi pole piisavalt.

"Kui kolm-neli aastat tagasi ei olnud majamüügi hinnad korrelatsioonis korterihindadega, siis kui täna ehitada korralik maja, saab selle hinna kindlasti tagasi," kinnitas Vanem.

"Kui hakkame Rohuneemest tulema, siis kogu see mereäär Tabasalu ja Rannamõisani välja. Suurupi jääb juba nõks kaugemale sellisele, kes muidu otsib kesklinna," kirjeldas Vanem, millisesse piirkonda perele maja eeskätt otsitakse.

Ka ridaelamute järele on suur nõudlus.

"Meriväljal on kõik ridaelamud müüdud ära ammu enne, kui ehitama hakatakse. Pakkumisi on väga vähe," kinnitas Vanem.

Ka Elje Hinno ütleb, et Järvekülas müüdi viietoalised ridaelamuboksid kiiresti läbi, paarismaju veel on. Ja valikut ei dikteeri üksnes rahakott, et kes ridaelamut osta ei jaksa, ostab korteri, vaid maitsed ongi erinevad.

"Ei usu, et raha väga piiri ette paneb. Viietoaline korter hakkab juba ridaelamuboksiga samasse hinnajärku minema," ütles Hinno. "Valitakse selle järgi, kuidas piirkond sobib, kus ollakse harjunud elama, kes soovib lihtsalt suuremat elamispinda saada."

Hind tõusuteel

Uus Maa maakler Ketlin Jundas ütles, et nelja-viietoalisi on pakkumises väga vähe, ehkki nõudlust on.

Seetõttu on maaklerid arendajaid ka nõustanud, soovitades neil rohkem suurema tubade arvuga kortereid planeerida. Nii jäetakse mõnedes arendustes kahetoalised täiesti ära, ent tõstetakse neljatoaliste osakaalu.

"Viietoalised on alati olnud eksklusiivsed, need on alati katusekorterid ja need on alati need, mis ka esimestena ära müüakse," ütles Jundas.

Jundas kirjeldas, et ühe arenduse kohta ehitatakse tavaliselt heal juhul kaks viietoalist korterit, mis võtavad terve viimase korruse enda alla koos privaatsete katuseterrassidega. Ja ometi ostetakse need kohe ka ära.

Jundas tõdes, et muutuse, kus turg hakkas rohkem suurema tubade arvuga kortereid nõudma, tõi koroonaaeg - kodus õppimisest ja töötamisest on kujunenud uus normaalsus, mistõttu nii töötulemuste kui ka vaimse tervise huvides on, et igal lapsel oleks oma tuba ja igal täiskasvanul võimalus omaette koosolekut pidada.

"Elu- ja töökvaliteedile ei mõju hästi, kui kõike korraga ühes toas tehakse," ütles Jundas. "Kes täna arendavad, on tõstnud seetõttu perekorterite osakaalu."

Kesklinnast väljaspool, eeskätt Mustamäele ja Kakumäele, otsivad pered iseäranis väiksemaid, umbes 70-ruutmeetriseid neljatoalisi kortereid, mille hind jääb 200 000 euro piiresse. Oluline on parkimisvõimalus.

"Kuna ridaelamuboksi selle hinnaga ei saa, siis rahuldutakse korteriga," ütles Jundas. "Tänane trend on, et ridaelamud, majad ja paarismajad on oma hinnas palju tõusnud. Majad ja paarismajad pole siiani olnud piisavalt hinnas, aga koroona on toonud tendentsi, et majade ja ridaelamute hinnad on paika loksunud – need on tõusnud, aga see ongi õige, oli ka aeg."

Sügiseks peaks turule tulema umbes 70-ruutmeetriseid kortereid ruutmeetrihinnaga 2800 eurot.

Jundas tõdes, et praegu on see hind ostjale veel kõrgevõitu, ent sügiseks, kui reaalsed tehingud hakkavad toimuma, peaks hind olema vastuvõetavaks muutunud.

Ühe- ja kahetoalised seisavad

Ühetoaliste planeerimisest on arendajad loobunud, sest neid on raske müüa juba planeerimise staadiumis ning ka järelturg neil sisuliselt puudub. Ent kui varem ostsid välismaalased väljaüürimise eesmärgil kahetoalisi, siis nüüd, mil turism on sisuliselt seiskunud, on kadunud ka huvi kahetoaliste ostmise vastu.

"Ridaelamud on kõige populaarsemad, eriti Pirital. Korteritest lähevad kõige paremini kolmetoalised hetkel, kahetoalised aga kõige halvemini," resümeeris Kairi Vanem.