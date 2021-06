Kinnisvaraturg on maha rahunenud, ütles Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ERR-ile. Ta tõdes, et kui varem käisid inimesed väga palju kortereid niisama vaatamas, siis praegu enam sellist trendi pole.

"Märtsis ja aprillis huviliste arv kasvas märkimisväärselt, aga kui me vaatame seda, kui palju tehinguid rohkem tehti, siis tegelikult tehingute arv ei kasvanud üldse proportsioonis huviliste arvu kasvuga. Pigem tekkis selline fenomen, et inimesed hakkasid kartma, et äkki enam ei ole sügisel midagi saada. Huviliste arv tõesti mitmekordisus. Jäi mulje, et tohutult palju on turul ostjaid. Tegelikkuses tehingute arvu viskas üles ainult paarkümmend protsenti selle mitmekordse huviliste arvu kõrval," kirjeldas Sooman paari kuu tagust aega.

Nüüd on turg maha rahunenud.

"See nähtus on päriselt tänaseks juba möödanik. Kui me vaatame maikuu tehingute arvu, siis tehingute arv on juba tagasi tõmmanud, samuti on kadunud ära - nagu mina armastan neid inimesi kutsuda - kinnisvaraturistid, kes lihtsalt käisid objektidega tutvumas. Turg on n-ö maha rahunenud," rääkis Sooman.

"Maakonnakeskuste puhul huvi kasvas märkimisväärselt, aga tehingustatistika ei kajastanud seda peaaegu üldse," lisas ta.