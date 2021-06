Ülikooli sisseastumisel mängivad endiselt olulist rolli riigieksamid

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul ei esine sel aastal suuri muudatusi Tartu Ülikooli vastuvõtutingimustes. "Meil ei ole muudatusi plaanis. Bakalaureuse astme õppekavadel arvestame jätkuvalt riigieksamite tulemusi. 18. juuniks on riigieksami põhieksami või esimese lisaeksami sooritajatel tulemused käes ja seega on neil aega, et 30. juuniks oma avaldus esitada."

Kaldma lisas, et olgugi, et riigieksamid on sel aastal vabatahtlikud, on Tartu Ülikooli kandideerimisel olulised riigieksamite tulemused. "Kohe, kui selgus, et riigieksamid on sel aastal vabatahtlikud, andsime teada, et ülikool arvestatakse vastuvõtul ikkagi riigieksamite tulemusi ja soovitame lõpetajatel riigieksamid sooritada."

EKA-s enamikel erialadel riigieksamid rolli ei mängi

Eesti Kunstiakadeemia sisseastumise peaspetsialisti Helen Jürgensi sõnul toimub Kunstiakadeemiasse sisseastumine sel korral valdavalt vastuvõtueksamite põhjal. "Meil riigieksamid ei mängi eriti suurt rolli. Enamus erialadele toimub vastuvõtt vastuvõtueksami raames."

Kunstiakadeemiasse kandideerijate eeltingimuseks on riigieksamite läbimine, küll aga mängivad riigieksamite tulemused olulist rolli vaid üksikutel erialadel. "Riigieksamid on kandideerimise eeltingimused, aga need ei lähe pingereas enamus erialade puhul arvesse. Väga üksikutel erialadel nõutakse riigieksamite tulemusi. Näiteks arhitektuuris on matemaatika eksami tulemus vajalik. Selliste erialade puhul ei saa väga palju järeleandmisi teha." lisas Jürgens.

TalTechis olulisi muudatusi vastuvõtutingimuste osas ei ole. Varasematel aastatel esitatud tingimused kehtivad ka sel aastal. Jätkuvalt toimub bakalaureuse- ja integreeritud õppesse vastuvõtt riigieksamite tulemuste alusel. Rakenduskõrgharidusse kandideerides võetakse arvesse keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne.

Eesti Maaülikooli õppeprorektori Endla Reintami sõnul ei ole ka Maaülikoolis sel aastal varasemast erinevaid vastuvõtutingimusi, kuid olulised on riigieksamite tulemused. Lisaks võetakse paljude erialade puhul arvesse keskmist hinnet. "Loevad ikkagi riigieksamite tulemused. Need võimalused on meil ikkagi on, et kui riigieksam on tegemata läheb arvesse lõputunnistuse hinne. Konkursipunkte see ikkagi paraku mõjutab. Üldiselt jäävad need kandidaadid, kel pole riigieksami tulemust, nimekirja lõppu."

Sisseastumiskatsed viiakse läbi veebis



Koroonaviiruse tõttu viiakse ka sel suvel valdav osa vastuvõtueksamitest läbi veebi vahendusel.

Kaldma sõnul viiakse suur osa vastuvõtueksamitest, eeskätt intervjuudest läbi veebis. "Mitmetel erialadel võtsime juba eelmisel aastal kasutusele veebieksami variandi. Ka sel aastal viime intervjuusid ja vastuvõtueksamid läbi veebiteel. Kirjalikke eksameid teeme elektrooniliselt Tartu Ülikooli testide keskkonnas. Kahe eriala sisseastumiseksami, akadeemiline test läbiviimisel soovime katsetada Proctorio järelevalvega kodust arvutieksamit. See tähendab, et eksami saab sooritada ka koduarvutis, kui eksami ajaks laadida arvutisse ja kasutada vastavat tarkvara. Praegu veel testime, kas seda saame lahenduse kasutusele võtta."

Kunstiakadeemia viib sel aastal samuti suurema osa eksamitest läbi veebiteel. Jürgens lisas "Sel aastal kasutame Zoomi vestluseid väga palju õppekavade puhul. Lisaks jätkavad osad kandidaadid vastuvõtukatsetega distantsilt. Esmalt toimub vestlus Zoomis ja selle põhjal otsustatakse, kes saavad edasi katsetele. Esimest voorust edasi saanutele saadetakse meilile katse, mille nad kodus ise peavad ära tegema. Mõnel erialal tullakse ikkagi ka kohapeale praktilist osa esitlema. Mõne eriala puhul ei saa kodus katset läbida ja seepärast toimuvad mõned katsed kohapeal."

Jürgens lisas, et veebivahendusel eksami läbiviimine on kasvatanud kandideerijate arvu. "Varasemalt jätsid osad kandidaadid kohale tulemata, kui katsed või vestlused toimusid ülikoolis kohapeal. Kui me viisime neid läbi Zoomi vahendusel, oli katsetel osalejate arv märksa suurem, kui varasemalt."

TLÜ viib eksamid läbi kohapeal

Tallinna Ülikoolis üritatakse enamus vastuvõtueksamitest läbi viia kohapeal. Keskmist hinnet sisseastumiskatsel ei arvestata. Olulised on sarnaselt Tartu Ülikoolile vastuvõtueksam ja riigieksamite tulemused.

Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias kasutatakse sel korral vastuvõtueksamitel videosalvestiste võimalust. Videovahendusel viiakse läbi sel korral nii eksameid kui ka intervjuusid. Samuti on sel korral kandidaatidele antud võimalus esitada komisjonile video oma sisseastumiskatsest, et vältida kohapeale tulemist.

TalTech, Tartu ja Tallinna Ülikool on andnud võimaluse augustis lõpetavatele tudengitele kandideerida juba enne lõpetamist järgmise õppeastme õppekavadele.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma selgitas, et ülikooli enda üliõpilastele on antud võimalus hiljem lõpetada juhul, kui koroona on hakanud mõjutama praktiliste ainete läbimist või näiteks kui kaitsmine liigub andekorjamise keerukuse tõttu augustisse.

"Sellistele kandidaatidele teeme tinglikud vastuvõtuotsused ehk kui mõni bakalaureuseõppe lõpetaja praegu ei lõpeta, aga saab augustiks oma asjad tehtud, anname neile praegu ikkagi võimaluse magistriõppesse kandideerida. Sellisel juhul peavad nad hiljemalt 24. augustiks olema lõpetanud. Sama analoogiat oleme valmis katsetama ka teiste Eesti koolide puhul, näiteks teiste ülikoolide või kutsekoolide puhul. Ka sellisel juhul ootame õppekava täimise kinnitusi hiljemalt 24. augustiks."