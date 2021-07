Kutsehariduse populaarsus üha kasvab

Viimase kolme aasta jooksul on huvi kutsehariduse omandamise vastu pidevalt tõusnud ning kuigi vastuvõtt veel kestab, on haridusministeeriumil põhjust loota, et rohkem kandidaate võib näha nii sel kui ka järgmistel aastatel.

Kuigi mitmele erialale kutsehariduskeskustes on veel võimalik kandideerida, siis juba praeguseks on eelmise aastaga võrreldes märgata suuremat huvi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse büroo peaeksperdi Karin Ruuli sõnul on kutseõppe populaarsus tõusnud igal pool Eestis ja eri vanuses inimeste hulgas. Nii jõuavad tagasi kooli ka näiteks need, kellel on õpingud pooleli jäänud.

"2006. aastal, kui lõpetasin põhikooli, olid suured plaanid õppima minna ehitusviimistlust. Käisin ka natuke koolis, aga kõik muu tundus huvitavam ja nii ta jäi pooleli. Sellepärast ma nüüd siin 15 aastat hiljem tagasi olengi," rääkis Tartu kutsehariduskeskuse õpilane Enely Mägi.

Tartu kutsehariduskeskusesse saab keskhariduse baasil avaldusi esitada augustini, kuid juba praegu on avaldusi võrreldes eelmise aasta sama ajaga tulnud 200 võrra rohkem.

Põhihariduse baasil lõppes põhivastuvõtt 30. juunil. Sinna on soovijaid praeguseks ligi kümme protsenti rohkem, kuid tõenäoliselt kasvab ka seal konkurents.

"Ma olen täiesti veendunud, et see arv tegelikult suureneb veel. Eks need on prognoosid, rõhutame seda, aga ma arvan, et umbes 20 protsenti vähemalt me saame sooviavaldusi rohkem kui eelmisel aastal," ütles Tartu kutsehariduskeskuse direktor Raini Jõks.

Viimastel aastatel esile tulnud kutsehariduse populaarsuse taga võib nii Jõksi kui ka Ruuli sõnul näha selle maine paranemist. Sellel aastal ka pandeemia mõjusid.

"Kindlasti ka pandeemia on mingil määral mõjutanud, et oled näiteks töötuks jäänud, siis on võimalik ju kutsehariduses kiiresti ümber õppida," ütles Ruul.

Tema sõnul tõuseb kutsehariduse populaarsus tõenäoliselt järgnevatel aastatel veelgi.

Kandidaatide arvu kasvust tingitud konkurents kutsehariduskeskustesse on Ruuli sõnul aidanud kaasa ka selle kvaliteedi tõusule.

"Septembris toimuvad rahvusvahelised kutsemeistrivõistlused, kus Eestist osaleb 17 osalejat ja iga aastaga tuuakse üha rohkem meisterlikkuse medaleid. See tähendab, et Euroopa ja maailma tasemel on meie kutseharidus ikkagi väga kõrgel tasemel," selgitas Ruul.