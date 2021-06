Vene kodanikud on hakanud usinamalt Narvas üle piiri käima

Politsei- ja piirivalveameti andmeil ületas maikuus Narvas piiri 23 000 inimest. Võrreldes eelmise aasta maiga on piiriületus kasvanud enam kui kolm korda. Kuigi turism pole ametlikult veel lubatud, kasvab piiriületus Narva piiripunkti juhi Üllar Kustala sõnul põhiliselt Vene kodanike toel, kes üle piiri sugulasi külastavad. Võrreldes eelmise aastaga on piiriületus nende jaoks lihtsamaks muutunud, selgitas Kustala.

"Üks lihtsustamise element on ikkagi kehtiva vaktsineerimistunnistuse omamine või läbipõdemist tõendavad dokumendid. See lubab neil kergemalt piiri ületada, nii sisse kui välja. Inimene ei satu peale piiriületust enam karantiini ja sellest tulenevalt nad käivad tihedamini. Iga päevaga läheb siin asi järjest lihtsamaks," rääkis Kustala.

Hoogustuv piiriületus annab võimaluse bussiliikluseks Eesti ja Venemaa vahel. Lux Express avab kolmapäevast taas ühenduse Peterburiga. Esialgu vaid neli väljumist nädalas, kuid kasvuks ruumi on.

"Juba esimestel päevadel oli näha, et see nõudlus on suhteliselt suur. Reisid on välja müüdud, me oleme juba pannud sinna ka lisareise, ka näiteks reedeks, mis ka peagi saab täis. Täna arutlesime, kuidas lähinädalatel tõsta väljumiste arvu veelgi," rääkis Lux Expressi rahvusvahelise äri juht Rait Remmel.

Ka Peterburi busse kasutavad põhiliselt Vene kodanikud, kellest neli viiendikku on Eesti ja viiendik Venemaa elanikud. Kuid nende kõrval on ka tööasjus reisijad, nagu laeva- ja lennuekipaažid. Suurem lootus on bussifirmal jalgpallifännidele, sest Venemaa laseb vutisõbrad peatselt algavale Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ilma viisata. Ja seda olukorras, kus Soome ja Venemaa vahel rongi veel ei ole.

"Juhul, kui huvi on, siis soomlased tõesti nii-öelda tagaukse kaudu, ehk siis Eesti kaudu Peterburi saaksid. Kui me võrdleme 2018. aasta MM-i, siis selliseid numbreid me kindlasti ei näe, aga kui me Soome fännide puhul räägime 4000 inimesest, siis kui natukenegi tuleb Eesti kaudu, siis abiks seegi," ütles Remmel.

Kui Venemaale suunduval vutisõbral peab kaasas olema fännipass, siis tavareisijast Eesti kodanik saab Venemaale viisa vormistada lähisugulaste juurde sõiduks või raviks. Lisaks soovib Venemaa arendada vaktsiiniturismi ja mõne nädala jooksul peaks Venemaa valitsus välja töötama reeglid, kuidas Sputniku vaktsiini soovivaid välismaalasi Venemaale lihtsamalt lubada.