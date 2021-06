Ukraina keelab Sputnikuga vaktsineeritutel riiki siseneda

"Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole Sputnikule tunnustust andnud, seepärast vaatleme ka meie seda sarnaselt. Ainult need, kes on vaktsineeritud WHO või meie tunnustatud vaktsiiniga võivad [Ukrainasse siseneda]," ütles Kiievi Borõspili rahvusvahelise lennujaama piirivalveülema asetäitja Valentin Melnik.

Tema sõnul võidakse välismaalasel, kes on vaktsineeritud Sputnikuga, kuid kes ei ole andnud negatiivset PCR-testi, keelata riiki sisenemine. Samadel tingimuistel saabunud ukrainlastel palutakse jääda kodus karantiini.

Piirang ei kehti siiski transiitreisijatele, kes saadetakse pärast passikontrolli kohe edasi lennujaama transiittsooni.

Ukraina tervishoiuministeerium kinnitas, et vaktsiinikuuri läbimine Sputnik V-ga ei anna alust Ukrainasse sisenemiseks. Ministeerium täpsustas, et riigipiiri ületamiseks on vaja tulijatel ette näidata kas viimase 72 tunni jooksul tehtud PCR-testi negatiivne tulemus, kiirtesti tulemus või tõend vaktsineerimisest WHO tunnustatud vaktsiiniga.

Lisaks meenutas ministeerium parlamendis veebruaris vastu võetud seadust, mis keelab riigis vaktsiini registreerimise, mis on valmistatud ülemraada poolt agressor-riigiks tunnistatud riigis.