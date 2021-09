Vee all toimuv salakaubavedu võib jääda piirivalvureile märkamatuks

Narva jõgi on piirijõena hästi valvatud - patrullid, piirirajatised ja suur hulk tehnilisi seadmeid, millest avalikult ei räägita. Kõige nähtavam on piirivalvekaater. Sellega demonstreeritakse kohalolekut ja vajadusel kontrollitakse liiklejaid.

"Me peame teadma, kas ujuvvahend on seaduslik, kas tal on kõik varustus kaasas. Kui me pidevalt suhtleme kogukonnaga, siis nad teavad, et me saame neid aidata igal pool ja samas on ka võimalik, et nad meile annavad teada, kui nad midagi näevad," rääkis Narva kordoni juht Raivo Metsma "Aktuaalsele kaamerale".

Ebaseaduslike piiriületuste survet piirivalve Narva jõel ei tunneta. Räägitakse üksikutest juhtumitest, kus näiteks suvel püütakse kihlveo korras üle jõe ujuda.

Raskem on võitlus salakaubavedajatega. "Vee peal tundub, et on kõik nähtav, aga samas me ei tea, mis vee all toimub. Kellel on kogemusi, on võimalik suitse üle vedada, ise üle ujuda, kui on akvalangivarustus olemas, siis sa ujud vee alt ühest kohast teise ja keegi ei pruugi vee peal nähagi, et midagi toimub," tõdes Metsma.

Piirivalvurid vastavad väljakutsele varjatud ja nutikate lahendustega, kuid aina moodsamat tehnikat võivad kasutada ka piiririkkujad.

"Me näeme, kuidas droonid lähevad järjest võimsamaks, kuidas akud kasvavad võimsamaks ja väiksemaks. Kui on võimalik näiteks mingisugune ujuvvahend ehitada, kas väike miniallveelaev, siis on ka võimalik pikemaid vahemaid läbida. Võimalik on tänapäeval ka inimesi vedada juba drooniga. Mitte meil, jumal tänatud," selgitas Metsma.

Narva piirilõiku patrullivad kokku kuus kaatrit - kaks Eesti ja neli Vene poolelt. Jõel kohtutakse tihti ja iga kohtumise juurde käivad viisakad tervitused.