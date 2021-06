Koroonaviirus leviku oht Eestis alanes kõrgelt keskmisele

See tähendab, et kogukondades on küll nakkuskoldeid, kuid viirus ei ole laialt levinud ning ühiskondlik eesmärk on eelkõige vältida riskirühmade nakatumist.

Riskitaseme hindamisel arvestatakse seitset näitajat. Viimase seitsme päeva keskmist nakatunute ja surmade arvu, mis tänase päeva seisuga on vastavalt 81,1 ja 0,9. Samuti positiivsete testide määra, mis on püsinud langustrendis ja on täna 2,04 protsenti. Arvesse läheb hospitaliseeritud inimeste arv, haiglaravil viibivate ja juhitaval hingamisel olevate COVID-19 patsientide arv, mis on tänase päeva seisuga vastavalt: 6, 80 ja 6. Riskitaseme hindamisel arvestatakse ka 14 päeva tuvastamata nakkusteega nakatunute osakaalu kõigist nakatunutest.

Neljaastmeline riskitasemete süsteem peegeldab koroonaviiruse epidemioloogilist olukorda Eestis ja annab vastava riskitaseme kohta käitumissuuniseid ja võimalikke tegevusi, kuidas iga inimene, asutus ja riik saab koroonaviiruse leviku piiramisele kaasa aidata. Rohelise, kollase, oranži ja punase värviga tähistatakse vastavalt madalat, keskmist, kõrget ja väga kõrget riskitaset.

Keskmise riskitaseme korral kehtivad muu hulgas soovitused kanda avalikes siseruumides kaitsemaski; vältida rahvarohkeid ja kinniseid ruume; võimalusel kohtuda tuttavatega õues ning vähendada inimeste arvu, kellega kohtutakse.

Valitsus vaatab riskitaset üle korra nädalas ja koroonaviiruse leviku ohu aktuaalne riskitase on nähtav kodulehel kriis.ee.