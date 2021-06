Nakatamiskordaja R püsib 0,75

Eelmisel nädalal tehti Eestis 28 162 koroonatesti, millest 2,2 protsenti osutus positiivseks. Kõrgeim positiivsete testide osakaal oli Valgamaal (seitse protsenti), Ida-Virumaal (5,4 protsenti) ja Võrumaal (5,2 protsenti). Teistes maakondades jäi positiivsete testide protsent alla WHO soovitusliku viie protsendi piirmäära.

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatamiskordaja püsis üle-eestiliselt 0,75. Üle-eestiline R ilma Harjumaata püsis samal tasemel ehk oli 0,72.

Murettekitavad piirkonnad

Raplamaal ja Saaremal ületas R vastavalt 1,4 ja 1,2. Terviseameti hinnangul on oluline aga arvestada, et Raplamaa ja Saaremaa on madala rahvaarvuga maakonnad, kus nakatamiskordaja on väga tundlik juba väikeste nakatunute arvu muutuste korral.

Nakatamiskordaja on pisut tõusuteel ka Pärnumaal, kuid seal pole seni veel kasvutrendi täheldatud.

Nakatamiskordaja on viimastel nädalatel olnud selges langustrendis ning sarnase

langustempo jätkudes on prognoositavalt juuni keskpaigas ca 50 nakatunut päevas; juuni lõpus vähem kui 30 nakatunut päevas; juuli keskpaigas 10–20 nakatunut päevas; juuli lõpus on keskmine nakatuute arv alla 10 ning võime näha ka mitte ühegi nakatunuga päevi.

Viiruse peamine levik on peredes

Eelmisel nädalal sai nakkuse perekonnast 39 protsenti ehk viiruse peamine levik toimub perekondades ja sugulaste seas. Tööl nakatus 11,2 protsenti, mujal 5,6 protsenti (nakatumine toimus tõenäoliselt tutvusringkonnas ja elukohas), välismaal 4,3 protsenti, laste- ja õppeasutuses 5,2 protsenti, kaitseväes 0,8 protsenti ning tervishoiu/hoolekandeasutuses üks protsent.

Reisimisega seotud haigusjuhud

Sissetoodud haigusjuhud. Autor/allikas: Terviseamet

Möödunud nädalal registreeriti 28 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 4,5 protsenti nakatumiste üldarvust.

Sisse toodud haigusjuhud olid seotud reisimisega 10 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte oli seotud reisimisega Soome (üheksa), Venemaale (kaheksa) ja Rootsi (viis).

India tüvede osakaal on hakanud Eestis märgatavalt kasvama. Eelmisel nädalal tuvastati 36 India tüvele iseloomulikku proovi.

Haiglaravi vajab üha vähem inimesi

Nädalaga hospitaliseeriti 47 inimest, mida on võrreldes nädal varasemaga vähem 42,7 protsenti). Eelmisel nädalal vajas üle 60-aastastest haigestunutest hospitaliseerimist 21,3 protsenti.

7. juuni seisuga oli haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 67,9 aastat.

Kuid hospitaliseerimist vajanud noorte ja keskealiste inimeste osakaal suureneb, eriti vanuses 0–29, 30–39 ja 50–59 eluaastat.

Hoolekandeasutuses ei haigestunud eelmisel nädalal ühtegi inimest. Samuti ei vajanud ükski hoolekande asutuse klient COVID-19 haiguse tõttu hospitaliseerimist.