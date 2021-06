Rootsi muretseb koroonaviiruse delta-tüve pärast

Rootsi, mis on kogu koroonapandeemia kestel järginud teistsugust poliitilist joont, kutsus reedel oma riigi kodanikke vaktsineerima, et hoida ära COVID-19 neljas laine.

"Horisondil on tumedad pilved, ma pean silmas viiruse delta-tüve," ütles Rootsi tervishoiuameti juht Johan Carlson.

Delta-tüvi, mis esmakordselt tuvastati Indias, on Briti epidemioloogide hinnangul 60 protsenti nakkavam kui viiruse alfa-tüvi, mis seni on Ühendkuningriigis valdav olnud. Osalt põhjustab delta-tüve suurema leviku ka see, et vaktsiinid pole selle vastu nii efektiivsed. Ühendkuningriis on 90 protsenti uutest koroonajuhtumitest nakatumised viiruse delta-tüvega.

Rootsis on seni siiski avastatud ainult 71 delta-tüvega nakatumise juhtumit, kuid leiud on riigi tervishoiuametile andnud aluse hakata nakatunute lähikontakte jälgima.

Rootsis, mis kogu pandeemia aja on püüdnud ühiskonda võimalikult avatuna hoida, kuid maksnud selle eest märksa kõrgemate nakatumise ja surmade arvuga, on uute juhtumite hulk pärast kevadist järsku tõusu viimastel nädalatel märgatavalt langenud,

Ligi pooled riigi elanikud on saanud vähemalt ühe vaktsiinisüsti, kuid tervishoiuvõimud hoiatavad, et ühe süsti saanute kaitse delta-tüve vastu on märksa nõrgem.

Neljapäeval registreeriti Rootsis 831 uut nakatumisjuhtumit ja kolm koroonasurma. Kokku on riigis koroonaviiruse tõttu surnud 14 500 inimest, mis rahvaarvu arvestades kõrgem näitaja kui teistes Põhjamaades, kuid madalam kui mujal Euroopa riikides, kus rakendati karme piiranguid.