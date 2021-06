Herem: Afganistani missioon andis Eesti sõduritele enesekindlust

Herem ütles, et elu Afganistanis on täna parem kui 18 aastat tagasi. Eesti ise on selle missiooniga saavutanud tuntuse kui usaldusväärne liitlane.

"Ja Eesti sõdur on saanud tuntuse kui väga tugev sõdur, kes riskib kõigega, et täita talle pandud ülesandeid," sõnas Herem.

Ta lisas, et sõjaväed on rahul, et Afganistanist tullakse ära, sest palju meil seal enam teha poleks. "Pigem peavad nüüd teised riigi valdkonnad aitama Afganistani riiki üles ehitada," sõnas kaitseväe juhataja.

18 aastat kestnud missioon tõi Eestile kaasa üheksa hukkunud sõdurit ja mitukümmend sai ka vigastada.

"Kaitseväelase jaoks on see töö ja kui on vaja eluga riskeerida, siis seda kaitseväelased ka teevad. Me väga palju sel hetkel ei küsi ja ei mõtle, kas see on õige ülesanne."

Küsimusele, kas Eesti ühiskond on aru saanud Afganistani missioonil osalemise vajalikkusest, vastas Herem, et talle tundub, et ühiskond seda pigem toetab.

"Kui me oleme saanud kaotusi, siis on tekkinud rohkem küsimusi. Aga kui näeme liitlasi Eestis, kes valmis omakorda meie riiki kaitsma, siis oleme valmis aru saama. Eks ta käib lainetena, aga mulle tundub, et Eesti ühiskond toetab, kui vaadata kasvõi veteranipäeva tähistamise populaarsust."

Millisena Afganistan maha jääb, seda on Heremi sõnul raske hinnata. "Võrreldes 20 aasta taguse ajaga on Kabuli kinnisvara hinnad kõrgemad. Kabuli ülikoolis on nüüd üle 50 protsendi naisi. Riik toimib, aga suuresti Lääne abil."

Osad riigid siiski jäävad Afganistani edasi - kes treeningmissioonile, kes Kabuli lennuvälja julgestama.

"Aga see pole enam NATO missioon. See on suuresti nüüd afgaanide endi asi, kuidas nad riigina edasi lähevad."

18 aastat kestnud Afganistani missiooni järel on Eesti suurim missioon nüüd Malis. Kas Eesti peaks otsima endale mõne uue kriisipiirkonna, see pole Heremi sõnul kaitseväelaste, vaid poliitikute otsustada.

"Mina sõtta ei kipu. Väiksemaid missioone on veel. Rühm on läinud Iraaki, aga see on küll ühekordne. Ei taha küüniline olla, aga välismissioonid annavad kogemust ja enesekindlust. Seda Afganistan meile kindlasti andis. Et kindlasti uut missiooni otsida, see pole kaitseväelaste asi. Kui ülesanne antakse, siis läheme," sõnas Herem.