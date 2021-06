Tallinn riigigümnaasiumite tuules oma gümnaasiumiosi kaotama ei hakka

Kui mujal omavalitsustes tähendab riigigümnaasiumi rajamine seni kohaliku omavalitsuse peetud gümnaasiumiosa sulgemist, siis Tallinnas kehtib erand. Nii haridusministeerium kui Tallinna haridusamet kinnitavad, et neli riigigümnaasiumit tulevad kõik senistele linnagümnaasiumitele lisaks, sest õpilaste hulk on lähiaastatel kasvamas.

Riik võttis 2010. aastal vastu võetud uue põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega gümnaasiumite pidamise kohustuse enda peale. Sestpeale on riigigümnaasiumite võrgustikku asutud rajama üle Eesti. Esimesed pääsukesed on olemas, ent igale poole pole nendega veel jõutud.

Kuna riigigümnaasiume rajatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi rahadega ja need on suured, sadade õpilastega koolid, suudab riik pakkuda gümnasistidele laia valikut õppesuundi. Sellega aga kaasneb ka nõue, et kohalik omavalitsus, kuhu riigikool rajatakse, paneb oma senise gümnaasiumiosa kinni. Just nii on juhtumas sügisel Saaremaal, kus Kuressaares tegutses seni kaks gümnaasiumit, mille asemele riik nüüd ühe suure rajas, mis tänavu uksed avab.

2023. aastaks peab koolivõrgu programmi järgi tegutsema Eestis 24 riigigümnaasiumi, igas maakonnas vähemalt üks. Suurematesse omavalitsustesse kavandatakse neid mõistagi rohkem, nagu Harjumaale ja Tallinna.

Viimase plaani järgi kavandatakse Tallinna koguni nelja riigigümnaasiumit: Pelgulinna, Tõnismäele, Mustamäele ja ka Lasnamäele. Ent kui ülejäänud omavalitsustele toob riigigümnaasiumi avamine kaasa kohustuse munitsipaalgümnaasiumi sulgemiseks, siis pealinnale tehakse erand ja kedagi uksi sulgema ei sunnita.

"Koolivõrgu programmi loogika on olnud see, et kui rajatakse makonnakeskusesse riigigümnaasium, lõpetab kohalik omavalitsus gümnaasiumipidamise. Tallinnas on olukord natuke teine, sest lähimas perspektiivis jääb koolituskohti pealinnas puudu. Seetõttu on otsustatud, et riigigümnaasium on Tallinnas täiendav võimalus kohaliku omavalitsuse peetavatele koolidele," ütles haridusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.

Viie kuni kümne aasta perspektiivis jääb Tallinnas puudu umbes 4000 gümnaasiumikohta. Just peaaegu nii palju gümnaasiumikohti riigikoolidega kaasnebki, lisaks üle 300 õpetajakoha.

"Gümnasistide arv kasvab järgmise viie kuni seitsme aasta pärast. Muret, et mõnes koolis tuleb gümnaasiumiosa kinni panna, sest tekivad riigigümnaasiumid, täna küll ei ole," kinnitas ka Tallinna haridusameti juht Andres Pajula. "Riigigümnaasiumi avamisega paralleelselt ei plaani me sulgeda ühtki gümnaasiumiklassi esialgu. Kui nüüd tegelikult tõesti nõudlus mõnes täistsüklikoolis gümnaasiumiosas väheneb, siis kindlasti mõned gümnaasiumiosad ka vähenevad, aga mitte enne seda, kui seda näitab nõudlus."

Ehkki seadusega on riik võtnud omale kohustuse gümnaasiume pidada, kinnitas Paljula, et linn oma koolide gümnaasiumiosi siiski riigile pidamiseks üle andma ei hakka.

"Riik ei ole täna suuteline neid vastu võtma. Väga paljud Tallinna koolid kindlasti jätkavad täistsüklikoolidena, sest kava ei näe ju ette praegu rohkem riigigümnaasiumide rajamist Tallinnasse kui need neli. Neli gümnaasiumit on kogu Tallinna jaoks selgelt vähe. Meile on 12-14 000 gümnaasiumikohta vaja lähiaastatel," ütles Pajula.

Samuti ei hakka linn gümnaasiumiosi sulgema poole pealt ehk iga õpilane, kes näiteks sel või järgmisel sügisel gümnaasiumis kooliteed alustab, saab selle kindlasti ka lõpuni käia.

Samal ajal rajab puhtaid gümnaasiume ka linn ise.

Näiteks Nõmme Gümnaasiumi pealt alustab 2023. aastal puhas gümnaasium. Põhikool lüüakse sellest lahku. Ka Gustav Adolfi Gümnaasium on õppeastmed juba füüsiliselt lahku löönud - nii tegutsevad esimesed kuus klassi Kotzebue tänaval, ent vanalinna müüride vahel tegutsevad edasi progümnaasium ja gümnaasium.

Palgaraha küsimus võib teravaks kujuneda

Riigigümnaasiumid suudavad maksta õpetajatele head palka, sest seal on õpetajatel täiskoormus. Kui kohalik omavalitsus kõrval oma gümnaasiumit ei pea, siis konkurentsisituatsiooni ei teki. Tallinnas aga on oht, et riigigümnaasium riisub õpetajate koore ning ülejäänutele ehk munitsipaalgümnaasiumitele jäävad ülejäänud.

Andres Pajula tunnistas, et rahateema on terav, ja mitte üksnes riigigümnaasiumite ja palgaraha kontekstis. Ta leiab, et kui rahastusmudel näeb ette pearaha 1069 eurot õpilase kohta, kuhu lisandub 57 eurot õppevahendite soetamise tarbeks, siis peaks riigigümnaasiumi rahastamine toimuma samadel alustel.

"Meie huvi, soov ja tahtmine on näha, kuidas riigigümnaasiumite rahastamine toimub. Õpetamise raha ehk õpetajate palgaraha tuleb riigieelarvst nii era-, riigi- kui ka kohalike omavalitsuste peetavatele koolidele. Küsimus pole ainult kohalikes omavalitsustes, vaid ka erakoolide pinnalt konkurentsi tekitamises. Loodame, et riigi tasandil toimub koolide võrdne kohtlemine ja õpilaste võrdne kohtlemine," ütles Pajula.

Robert Lippin ütles, et riigigümnaasiumis on õpetajate palgataseme loogika sama, mis ülejäänud koolides.

"Aga riigigümnaasiumis saab pakkuda õpetajatele täiskoormust, sest need on suuremad koolid. Sealt tuleb neile täispalk. Kui on mitu kooli, kus klassis keskmiselt 15-17 õpilast klassis, siis pole kohalikul omavalitsusel vahendeid, et maksta konkurentsivõimelist palka. Riigigümnaasium kindlasti ei solgi palgaturgu," ütles Lippin.

Milliseks kujuneb õpetajate palgaraha Tallinna riigigümnaasiumites, on Lippini hinnangul veel vara öelda, sest koolimaju on alles hakatud ehitama. Ta lisas, et Eesti peale on mitmeid häid näiteid, kus omavalitsused maksavad riigigümnaasiumite õpetajatele omalt poolt veel palgalisa, mis võimaldab pedagoogide sissetulekut veelgi tõsta. Tallinn ei pruugi aga sellise mudeliga kaasa minna, kui samal ajal tuleb tagada ka munitsipaalgümnaasiumites hea palgatase, et kõik õpetajad riigikoolidesse ära ei jookseks.

Pajula märkis, et kui mujal maakondades käis riigigümnaasiumitele direktori otsimine koostöös kohaliku omavalitsusega, siis Tallinna riigikoolidele otsis ministeerium juhid omal käel.

"Alati saab koostöö parem olla," tõdes Pajula selle pinnalt. "Aga valikuvõimalus on oluline ja riigigümnaasiumite teke annab õpilastele kahtlemata valikuvõimaluse."