Tallinna riigigümnaasiumide ehitus kallineb, kuid valmimistähtajad ei muutu

Sel teisipäeval sõlmisid Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Merko Ehitus Pelgulinna riigigümnaasiumi õppehoone ehituseks Tallinnas Kolde puiesteel. Neljakorruselise koolihoone ehitamine läheb lepingu järgi maksma 25 miljonit eurot.

Mullu sügisel valminud ekspertide koostatud prognoosis hinnati riigigümnaasiumi ehituse hinnaks 15,8 miljonit eurot. Tegelikkus erineb pool aastat tagasi tehtud prognoosist seega kahe kolmandiku võrra.

Haridusministeeriumist (HTM) öeldi ERR-ile, et Merkoga sõlmitud leping vastab praegustele turuhindadele. "Pelgulinna riigigümnaasiumi õppehoone maksumus on tänase ehitusturu hinnatasemele vastav ehitustööde lepinguline hind," ütles HTM-i riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal.

Pelgulinna riigigümnaasium peab valmima 2023. aastal, samamoodi nagu juba ehitatav Mustamäe ning siiani detailplaneeringu kehtestamist ootav Tõnismäe riigigümnaasium. Põhjus on lihtne: kuivõrd riigigümnaasiumide ehitamist rahastatakse Euroopa Liidust, on raha kasutamisel kindel tähtaeg ja see on aasta 2023.

Ehitusmaterjalide ja kõikvõimalike muude kulude kasvu Euroopa Liidu rahaga katta ei saa. Ka riigieelarve peale pole võimalik loota, ütles Trummal. Seega peab haridusministeerium ise klapitama.

"Nii Euroopa Liidu vahendite kavandamisel kui ka riigieelarves puudub selline reserv, mis oleks võimaldanud kallinemisi katta. Haridus- ja teadusministeerium on oma võimaluste piires tegevusi muutnud ja prioriteetide järgi ka rahalisi vahendeid ümber tõstnud. Lõplik nimekiri koolidest, mida saab Euroopa Liidu vahenditest toetada, selgub 2022. aasta aprilliks," lausus Trummal.

Juba ehitamisel oleva Mustamäe riigigümnaasiumi ehitusleping sõlmiti mullu augustis ligi 13 miljoni euro peale, mis on kaks korda vähem kui Pelgulinna riigikooli ehituse maksumus. Trummali sõnul pole seni probleeme tekkinud ning ehitaja, Astlanda Ehitus, pole nende poole pöördunud, et lepingut muuta. "Meieni selliseid ettepanekuid pole jõudnud," ütles ta.

Tehnikaülikooli lähedusse ehitatav Mustamäe riigikool pidi algsete plaanide järgi uksed avama juba tänavu septembris, kuid ehitusmaterjalide tarneraskuste tõttu lükkus avamine aasta võrra edasi. Mullu mais, mil ERR sellest kirjutas, ütles HTM-i asekantsler Robert Lippin, et olukord ehitusturul on murettekitav, kuid kahe ülejäänud Tallinna riigigümnaasiumi avamistähtaega ei plaanita nihutada.

Praegu on seis sama: kõik kolm Tallinna plaanitud riigigümnaasiumi peavad järgmisel aastal valmis saama. Kui Pelgulinna kooli õppehoone ehitus algab lähinädalatel, siis Tõnismäe riigigümnaasiumi ehitamise alustamisega läheb veel aega.

"Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone uuendatud ehitustegevuse ajakava selgub käesoleva aasta sügisel peale riigi eelarvestrateegia läbirääkimisi. Ehitusprojekt on valmimas, kuid detailplaneeringu kehtestamine on Tallinna linna poolt viibinud ning ehitusperioodi enda pikkus koroonaeelse ajaga oluliselt pikenenud," lausus Trummal.

Tõnismäe riigikooli, mis peaks kerkima Endla tänavale rahvusraamatukogu naabrusse, ehitushinna prognoosi saab HTM paari kuu jooksul, lisas Trummal.

Mustamäe riigigümnaasium ja Pelgulinna riigigümnaasium on planeeritud 1080 õpilasele, Tõnismäe riigigümnaasium 900 õpilasele.