Soomet võib reisipiirangute tõttu oodata Euroopa Komisjoni menetlus

Euroopa Komisjoni hinnangul peavad kõik liikmesriigid, sealhulgas Soome, täitma vaba liikumise reegleid Euroopa Liidus. Komisjoni kõneisiku sõnul on seda küsimust Soomega mitmel korral arutatud.

"Eriti oluline sellistel juhtumite puhul nagu Soome on tagada vajalikud erandid igasugustes piirangutes. Eriti piiriülestele töötajatele ja eluliselt olulisele reisimisele. Loomulikult me ootame, et Soome täidaks reegleid küsimustes, mis on endiselt lahendamata," rääkis Euroopa Komisjoni kõneisik Christian Wigand.

Kui Soome ei peaks reisipiiranguid kaotama, siis võib neid oodata rikkumismenetlus. Rahvusringhäälingu küsimusele vastates ütles komisjoni kõneisik, et see oleks aga pikk protsess ning olukorda kiirelt ei lahendaks.