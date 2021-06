Soome vabastas koroona läbi põdenud või vaktsineeritud piiriületajad testimiskohustusest

Samal ajal kui Eesti ja Soome poliitikud suhtlevad meedia vahendusel reisimispiirangute tühistamiseks, teeb Soome tasahilju ettevalmistusi piiriliikluse avamiseks.

"Riskiriigist [kahe nädala nakatumisnäitaja üle 25] saabudes ei pea koroonatesti tegema, kui oled Covid-19 haiguse läbi põdenud vähem kui kuus kuud tagasi /-/ või sul on tõend selle kohta, et oled saanud kogu vaktsiinikuuri ning teisest vaktsiinisüstist on möödas vähemalt kaks nädalat," nenditakse Soome terviseameti juhtnöörides.

Muudatus on tehtud vaikimisi ja hiljuti. Veel mõni nädal tagasi teatas Soome terviseamet ERR-i päringule vastates kirjalikult, et koroonatest on kohustuslik ka vaktsineeritutele, sest "pole kindel, et vaktsineeritu ei levita viirust".

Kahedoosiliste vaktsiinide puhul pääseb Soome ilma koroonatesti nõudeta ka ainult ühe doosi saanud reisija. Sel juhul tuleb siiski teha test 72 tunni möödudes riiki saabumisest. Juhul kui Soomes viibitakse vähem kui kolm ööpäeva, testi tegemise kohustust ei ole.

Soome terviseameti juhtnöörid puudutavad vaid neid reisijaid, kellel on kehtivate piiriületuspiirangute ajal riiki sisenemise õigus.

Piiriületus on praegu lubatud vaid Soome kodanikele ning Soomes elamisõiguse registreerinud EL riikide kodanikele; EL või Schengeni ala riikide elanikest logistikatöötajatele, strateegilise tähtsusega elualade esindajatele, kultuuri-, spordi- või äritegelastele (kutse alusel), Soomes õppivatele tudengitele ning sugulaste-lähedaste külastajatele ja püsisuhte osapooltele.

Lennuliikluses on Soome sisenemine lubatud ka tööasjus liikujatele. Soome valitsus kaalub töösõitude lubamist laevaliikluses selle nädala keskel.