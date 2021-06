Analüütikud ootavad Bideni visiidilt transatlantiliste suhete soojendamist

Kahe riigijuhi jaoks on see esimest korda omavahel silmast silma suhelda enne G7 tippkohtumist. Enne ametlikku arutelu jalutasid riigipead koos abikaasadega mere ääres ringi. Johnsoni ja Bideni kõnelustel keskendutakse Põhja-Iirimaa rahule pärast Brexitit, rahvusvahelisele reisimisele pärast koroonaviiruse pandeemiat ning uuele omavaheliste suhete alusdokumendile.

Pea nädala kestva turnee jooksul kohtub Biden demokraatliku maailma juhtide ja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Seega annab järgnev nädal vihje, milliseks võivad kujuneda järgmised neli aastat rahvusvahelisel areenil.

"Järjepanu toimuvad tippkohtumised on ideaalseks termomeetriks, et hinnata nii-öelda temperatuuri transatlantilise liidu erinevates poliitikavaldkondades: kaitsepoliitikas, tehnoloogiasektoris, maksunduses ja ka pandeemiaga toime tulemisel ning sellest taastumisel," rääkis mõttekoja CEPS teadusdirektor Steven Blockmans.

Muutus varasemaga peitub aga selles, et Biden pole kellelegi tundmatu suurus.

"Biden on tõeline välispoliitika nohik. See on olnud tema DNA-s kümnendeid. See tuleb kasuks, aga eurooplastele ka kahjuks, sest nad ei pääse lihtsalt. Ta tunneb hästi ajalugu ja mäletab detaile. Seega on tal n-ö ostunimekiri teemadest, mis sisaldab Hiinat, relvastuskontrolli, Iraani ja loodetavasti ka Valgevenet ning Venemaad," rääkis mõttekoja Carnegie Europe ekspert Judy Dempsey.

Lisaks soovidele on Bidenil kaasas ka nõudmiste nimekiri, mis sisaldab kaitsekulude tõstmist kahele protsendile SKT-st.

"Bidenilt oodatakse kindlat toetust mitmepooluselisele kaitseühendusele nagu NATO seda on, aga ta esitab eelkäijaga samasisulisi nõudmisi. Ta ootab, et eurooplased, nagu ameeriklased ütleksid, hoiaksid kaitsepoliitikas ise oma pükse üleval," sõnas Blockmans.

Ent siiski vaatamata erimeelsustele märgib see külaskäik uut nelja aastast perioodi transatlantilistes suhetes.

"Ameerika Ühendriigid saavad tagasi olla ilma, et see tähendaks justkui oleksid kõik probleemid suhetest kadunud. Ka kõige soojemate suhete perioodidel minevikus on alati olnud vaidlusi kaubanduse ja koormajagamise üle," sõnas mõttekoja CER analüütik Ian Bond.