Armeenia parlamendivalimised kajastavad Karabahhi sõja tagajärgi

Armeenias lähenevad erakorralised parlamendivalimised. Peamine inimesi huvitav teema on mullu novembris kaotatud Karabahhi sõja tagajärjed. Seda on eriti tunda riigi idaosas, kus nüüd kulgeb Armeenia ja Aserbaidžaani uus riigipiir.

Armeenlased nimetavad teel asuvat monumenti "Artsahhi väravateks" ehk väravad Karabahhi või "papik-tatik" ehk "vanaisa ja vanaema". Just sel kohal kulgeb Latšini koridor, mis ühendab Karabahhi Armeeniaga.

Koridoris sõita saavad aga vaid inimesed, kel on kas Armeenia või Vene pass. Kõigile avatud teest sai nüüd riigipiir.

Shurnukhi küla on üks mitmetest, kuhu on juba saabunud Aserbaidzaani piirivalvurid. Stepan Movsesyani maja jäi Armeenia poolele, tema lehmalaut aga Aserbaidžaani territooriumile.

"Kariloomi on juba peaaegu võimatu pidada. Paljud, mitte ainult meie pere, juba müüsid oma lehmad maha. Sest kui lehm läheb nende poolele, siis kaob ta ära. Selliseid juhtumeid on juba 19. Mõnikord juhtus, et Aserbaidžaani piirivalvurid ajasid loomad meie poolele tagasi. Ilmselt olid head poisid," rääkis Movsesyan.

Kokku pidid armeenlased Shurnukhis lahkuma 13 majast, mis jäid Aserbaidžaani poolele.

"Me elasime varem seal, kus nüüd on aserbaidžaanlased. Meie maja oli seal. Me lahkusime siis, kui nad tulid ja ütlesid, et see on nende territoorium, nende majad. Me tulime siia ja elame ajutiselt siin kuni meile ehitatakse uued majad," sõnas külaelanik Inna Zaharyan.

Uued majad ehitatakse paarisaja meetri kaugusele Aserbaidžaani vaatluspostidest. Tundub, et Armeenia valitsus leppis uue riigipiiri kulgemisega. Kohalikud aga ootavad valimisi, lootes, et uus võim saab nende õigusi paremini kaitsta.

"Mulle tundub, et läheb paremaks. Kui tulevad muutused, läheb kindlasti paremaks. Ma näiteks isiklikult ei taha, et Pašinjan jääks võimule," sõnas kohalik elanik Asmik Zaharyan.

Erakorralised parlamendivalimised toimuvad Armeenias 20. juunil.