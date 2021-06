ERR Armeenias: paljud ootavad kunagist presidenti tagasi võimu juurde

Viimastel päevadel on regulaarselt toimunud miitingud Jerevanis Vabariigi väljakul. Reedel kogunesid sinna Robert Kotšarjani, Armeenia teise presidendi toetajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vastaste silmis on Kotšarjan korruptsiooni sümbol, toetajatele aga meeldis tema karmikäeline valitsemisstiil. Kotšarjan juhtis Armeeniat 1998. kuni 2008. aastani. Enne seda oli ta tunnustamata Mägi-Karabahhi vabariigi president.

Mõni aasta tagasi tundus, et Kotšarjani ajastu on möödas, kuid eelmisel aastal kaotatud sõda Karabahhis pani paljud armeenlased uuesti vaatama oma ekspresidendi poole.

"Robert Kotšarjan ei olnud kunagi minevik. Ta on meie olevik, ta on liider ja ta saab kõigega hakkama. Ta loob uue ja tugeva Armeenia," ütles Anu.

Reedel oli raske leida Vabariigi väljakul kedagi, kes leiaks mõne hea sõna praeguse peaministri Nikol Pašinjani kohta.

"Kolm aastat tagasi see idioot kuulutas välja niinimetatud revolutsiooni. Mida me nägime nende kolme aasta jooksul? See oli häbiväärne sõda, mitte rahvasõda, mitte vabadussõda. Just nemad seda juhtisid. Ja et saata neid põrgusse, sellepärast toetamegi uuesti oma endist presidenti Robert Kotšarjani. Ta on mees nii sise- kui ka välispoliitikas," rääkis Hamlet.

Praegu edastab Kotšarjani valimisliit Armeenia Nikol Pašinjani valimisliitu Kodanike Kokkulepe paari protsendipunkti võrra.

Härra Kotšarjanil õnnestus kokku korjata protestihääled. Ta kasutab umbes sama tehnoloogiat nagu kasutas Pašinjan aastal 2018 revolutsiooni ajal - ta tegi endast vastandi. Temast sai inimene, kes ütleb: "Kui teil on protest, tooge see mulle, ma tean, mida sellega teha. Ma tean, mida teha, et kukutada võimult need inimesed, kes seal praegu on." Ja see töötab," kommenteeris Kaukaasia instituudi direktor Aleksandr Iskandryan.