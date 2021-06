ERR Armeenias: vaatlejate hinnangul olid valimised hästi korraldatud

Kodanike Kokkulepe sai valimistel peaaegu 54 protsenti häältest ja seega saavad kehtestada uues parlamendis ainuvõimu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval andsid välisvaatlejad oma hinnangu toimunud valimistele.

"Meie hinnangul oli 20. juunil 2021. aastal toimunud erakorralistel parlamendivalimistel Armeenia Vabariigis kandidaatide konkurents ning arvestades, et ettevalmistusaeg oli lühike, olid valimised ka hästi korraldatud. Valimispäeva ja häälte kokkulugemist võib hinnata kordaläinuks," rääkis OSCE parlamendi assamblee delegatsiooni juht Kari Henriksen.

Armeenia pealinna Jerevani elanikud olid aga palju kriitilisemad nii kandidaatide kui ka valimiste suhtes.

"Ma arvan, et nende seas ei olnud liidreid, kes seisaksid väärikalt meie rahva eest. Mitte ühtegi, kelle kohta ma ütleksin, et olen kahe käega tema poolt. Mitte ühtegi," rääkis Larissa.

"Valimiste tulemustesse suhtun negatiivselt. Ma ei usu, et nad esindavad Armeenia rahva huve," sõnas Karen.

"Ma ei ole tulemusega rahul. Esmalt, ta pole minu kandidaat. See on kõige halvem tulemus Armeenia jaoks. Ma arvan, et nende valimiste tõttu ootab meid

õudne tulevik. Ma ise mõtlen siit lahkumise peale," rääkis Ani.

Kunagise Armeenia presidendi Robert Kotšarjani valimisliit Aiastan ehk Armeenia sai natuke üle 20 protsendi häältest peamiselt suurte linnade elanike arvelt. Kotšarjan ise ei tunnustanud veel valimistulemusi.

"Siin on tähtis välja tuua lõhe külade ja linnade vahel. Nikol Pašinjani toetus osutus külades palju suuremaks," sõnas Brüsseli ülikooli aspirant, politoloog Anita Khatšaturova.

Nikol Pašinjanil on toetajad siiski ka linnades. "Sest ta on ainus inimene, kes suudab viia Armeenia helgesse tulevikku. Temaga ei tule kaasa korruptsiooni. Sellele loodan mina ja loodab kogu rahvas. Ta loob head tingimused nii ettevõtluseks kui ka poliitikaks," rääkis Tomi.

Uues Armeenia parlamendis on 105 saadikut, üle 70 neist esindavad Nikol Pašinjani valimisliitu Kodanikke Kokkulepe". Nüüd on Nikol Pašinjanil aega kuus päeva, et uus valitsus moodustada.