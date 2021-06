Järgmisel nädalal jõuab Eestisse 85 230 doosi vaktsiine

Pfizeri vaktsiini on oodata esmaspäeval, AstraZenecat teisipäeval, Jansseni vaktsiini kolmapäeval ning Modernat ilmselt reedel.

"Pfizerit tuleb 10 000 võrra vähem kui algselt lubati, aga selle võrra peaks sealt järgmisel nädalal jälle rohkem tulema. Modernat tuleb plaanipäraselt. Jansseni tarned on täiesti ettearvamatud - algselt pidi tulema 28 275 doosi, siis vahepeal oli teadmine, et tuleb 4000, nüüd selgus, et tuleb 12 000," kirjeldas sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise töögrupi pressiesindaja Gea Otsa.

Saabuvast 85 230 doosist 40 743 läheb teisteks doosideks: 27 038 doosi Pfizerit, 6 533 Modernat ja 7 172 Astra Zenecat. Janssen on ühedoosiline vaktsiin.