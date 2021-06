Euroopa Parlament ähvardab Komisjoni õigusriigi kaitseks kohtusse kaevata

Neljapäeval vastuvõetud resolutsioon, mille poolt hääletas 506, vastu 150 ja erapooletuks jäi 28 parlamendiliiget, rõhutab, et õigusriigi tingimuslikkuse määrus, mille eesmärk on kaitsta EL-i eelarvet väärkasutuse eest, jõustus 1. jaanuaril 2021 ja kehtib ka Euroopa taasterahastu suhtes, edastas parlamendi pressiteenistus.

Parlament peab kahetsusväärseks, et alates määruse jõustumisest ei ole Komisjon rakendanud mingeid meetmeid liidu eelarve kaitsmiseks. Samuti ei pidanud Komisjon kinni parlamendi 25. märtsi resolutsioonis seatud nõudest töötada hiljemalt 1. juuniks 2021 välja täpsed juhised õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohaldamiseks. "See on piisav alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 265 kohase hagi esitamiseks Komisjoni vastu," leiavad parlamendiliikmed.

Tegemist on uue arenguga Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsuste vahelises konfliktis, kus parlament on kriitiline õigusriigi erosiooni pärast näiteks Ungaris ja Poolas, kuid Euroopa Ülemkogu on olnud tõrges nende riikide korralekutsumisel.

Nii soovis valitsusjuhte koondav Euroopa Ülemkogu, et Euroopa Komisjon viivitaks määruse rakendamisega juhuks, kui seoses sellega peaks esitatama tühistamishagi Euroopa Kohtule. Poola ja Ungari esitasidki hagi 11. märtsil 2021. Samuti soovis Ülemkogu, et Komisjon töötaks välja täpsed suunised määruse rakendamiseks.

Märtsis 2021 vastu võetud resolutsioonis kordas Euroopa Parlament oma seisukohta, et Euroopa Ülemkogu järeldused ei ole õiguslikult siduvad ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelises kokkuleppes on selgelt öeldud, et õigusriigi tingimuslikkust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021. Kui Euroopa Komisjon peab vajalikuks töötada välja täiendavad suunised, siis peavad need olema vastu võetud hiljemalt 1. juuniks 2021 pärast konsultatsioone parlamendiga. 26. mail toimunud eelarvekomisjoni istungil teatas Euroopa Komisjon, et konsultatsioonid parlamendiga on kavas juuni esimeses pooles.

Uudisteagentuuri Reuters hinnangul kardavad Europarlamendi liikmed, et Komisjoni tegevusetus aitab kaasa autoritaarsuses süüdistatud Ungari peaministri Viktor Orbani võimulejäämisele järgmise aasta valimistel.

Kui määrust rakendataks, kaotaksid nii Ungari kui Poola, mille mõlema suhtes on algatatud menetlus õigusriigi nõuete rikkumise pärast, miljardeid eurosid Euroopa Liidu eelarveraha.

"Poola, Ungari ja teiste riikide rahvas peab teadma, et Komisjon on nende poolel ja võitleb Euroopa kodanike eest," vahendas Reuters roheliste fraktsiooni saadiku Terry Reintke avaldust. "Me astume Komisjoni suhtes samme, et nad teeksid oma tööd ja kaitseks Euroopa kodanike õigusi," lisas ta.