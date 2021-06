Ööpäevaga lisandus 28 koroonapositiivset

Kolmandat päeva järjest ei lisandunud uusi surmajuhtumeid. Kokku on alates pandeemia algusest Eestis viirusega surnud 1266 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 13 inimesel. Kümme uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus viis, Võrumaale neli, Pärnumaale kolm, Lääne-Virumaale kaks ja Läänemaale üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 74,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 1,9 protsenti.

Vaktsineerimisrekordist jäi puudu 171 kaitsesüsti

Ööpäeva jooksul manustati 4577 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 523 915 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 344 793 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 48,4 protsenti.

Möödunud nädalal manustati kokku 67 465 kaitsesüsti, millest 23 257 ehk 34,5 protsenti olid esmased kaitsesüstid. Kõige rohkem vaktsineerimisi Eestis tehti mai esimesel nädalal, mil jagati välja 67 633 vaktsiinidoosi.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid seitse ning haiglaravil on võrreldes pühapäevaga kuus inimest rohkem. Nädalavahetusel inimesi haiglast välja ei kirjutata. Kokku on haiglates 70 patsienti, kellest üheksa on intensiivravil ja viis juhitaval hingamisel.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 65 eluaastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 47 inimest ehk 67 protsenti.