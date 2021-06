Kivimägi: EKRE ettepanekutega arvestamine oleks tekitanud riske andmekogude toimimises

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (RE) ütles, et EKRE pühapäeval tehtud ettepanekuid ABIS-e eelnõus kompromissi leidmiseks ei saanud toetada, sest need saabusid liiga hilja. Samuti tekitaks nendega kaasnev riski olemasolevate andmekogude toimimisele.

"Lihtsaim ja formaalne vastus sellele, miks me ei saanud neid arutada on see, et need saabusid liiga hilja. Need anti üle samal ajal kui täiskogu istungil toimus SE 366 II lugemine ja muudatusettepanekute hääletamine. Komisjonil puudub võimalus teha muudatusettepanekuid teise ja kolmanda lugemise vahel," ütles Kivimägi ERR-ile.

"Ent nendega mittearvestamine pole pelgalt formaalne, vaid ka sisuline küsimus: teoreetiline võimalus nende muudatuste sisseviimiseks olnuks kas eelnõu tagasivõtmine või eelnõu teise lugemise katkestamine. Ent nii esimesel kui teisel juhul poleks olnud võimalik eelnõud sel istungjärgul vastu võtta. Sel juhul oleksime tekitanud olulisi täiendavaid riske olemasolevate andmekogude toimimises, "lisas Kivimägi.

Kolmandaks lisas Kivimägi, et igal riigikogu liikmel on õigus algatada seadusmuudatusi. "Seda võimalust mainisin kolleegidele EKRE-st ka neid muudatusettepanekuid silmas pidades. Ent nende resoluutne eeltingimus oli see, et kolmandat lugemist sel nädalal ei tehta. Sellega me ei saanud nõustuda eelnevas lõigus toodud põhjustel," rääkis Kivimägi veel.

EKRE esimees Martin Helme ütles pühapäeval, et erakond on valmis lõpetama venitamistaktika, kui menetluses olevasse isikutuvastamise andmebaasi ehk ABIS-e loomise eelnõusse tehakse EKRE-le sobivad täiendused. Koalitsioon lükkas EKRE ettepaneku kompromissiks tagasi, riigikogu jätkab eelnõu menetlemist.